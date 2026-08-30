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  2. Лудогорец
  3. 11-те на Спартак (Варна) и Лудогорец

11-те на Спартак (Варна) и Лудогорец

  • 30 авг 2026 | 17:50
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11-те на Спартак (Варна) и Лудогорец

Станаха ясни титулярните състави на Спартак (Варна) и Лудогорец, които се изправят един срещу друг в двубой от 7-ия кръг на efbet Лига. Мачът на "Коритото" стартира в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на Никола Попов.

"Соколите" се намират в серия от три поредни загуби, последната от които дойде на "Герена" с 0:6 преди седмица. След тежкото поражение Ясен Петров подаде оставка, а начело на отбора се завърна Васил Петров.

"Орлите" ще търсят завръщане на победния път, след като в последния кръг направиха 1:1 със Славия у дома и загубиха първи точки от началото на новия сезон.

Спартак (Варна) - Лудогорец

Стартови състави:

Спартак (Варна): 23. Пламен Илиев, 4. Борис Иванов, 6. Рикардо Соуса, 10. Жота Лопеш, 11. Бубакар Хане, 19. Самуел Майор, 44. Ангел Грънчов, 45. Джоуи Читоку, 70. Ахмед Ахмедов, 76. Давид Валверде, 77. Антон Иванов;

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 3. Антон Недялков, 4. Хосам Абделмаджид, 9. Квадво Дуа, 11. Кайо Видал, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 20. Агибу Камара, 23. Дерой Дуарте, 42. Симеон Шишков.

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