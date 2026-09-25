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Андриан Краев: Очаквам битка, това е в нашата аура

  • 25 сеп 2026 | 16:45
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Андриан Краев говори заедно с националния селекционер Александър Димитров на официалната пресконференция преди сблъсъка с Люксембург от Лигата на нациите. Полузащитникът реализира победния гол в последната среща между двата отбора, която беше преди близо две години, а сега изрази мнение, че оттогава противникът се е подобрил доста.

11 Пресконференция на Александър Димитров и Андриан Краев

"Колкото повече мачове играе един играч, в толкова по-добра форма се намира. Не мисля, че трябва да се оплакваме, че мачовете са нагъсто. И в най-високото ниво футболистите играят през 2-3 дни. Правят по 60 мача на сезон и са в невероятна форма. Даже е по-добре, че има повече мачове.

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Последният мач, в който аз вкарах, те играха доста по-добре от нас. Оттогава, може би, те са се подобрили доста. Трябва да подхождаме към всеки опонент с респект. Добре ги анализирахме. Очаквам битка, това е в нашата аура. Трябва да се сбием и да подходим дисциплинирано. Мисля, че можем да надделеем", заяви Анди Краев.

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Снимки: Владимир Иванов

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