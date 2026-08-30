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Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

  • 30 авг 2026 | 07:10
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Спартак (Варна) и Лудогорец се изправят един срещу друг в двубой от седмия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион „Спартак“ е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Никола Попов.

„Соколите“ се намират в негативна серия от три поредни загуби, като в последния кръг допуснаха тежко поражение от Левски инкасирайки три гола. Това доведе и до оставката на Ясен Петров, която беше приета от клуба. Временно тимът ще бъде воден от директор ДЮШ на клуба Васил Петров.

Лудогорец от своя страна също е амбициран да се завърне на победния път. Разградчани допуснаха единствената си загуба на точки до момента в последния кръг срещу Славия завършвайки при равен резултат.

За варненци двубоят ще пропуснат контузените Деян Лозев и Димо Кръстев. Васко Оливиейра пък е наказан за една среща и също пропуска двубоя.

Трима от Спартак (Варна) пропускат мача срещу Лудогорец
Трима от Спартак (Варна) пропускат мача срещу Лудогорец

Добрата новина за „соколите“ с която зарадваха феновете е, че задълженията натрупани от предходното управление вече са изплатени.

По-рано през седмицата Лудогорец направи изходящ трансфер. „Орлите“ дадоха под наем в САЩ бранителя Винисиус Ногейра. Добрата новина за Томас Райс е завръщането от контузия на Ерик Маркус. Бърнард Текпетей обаче е под въпрос и най-вероятно ще пропусне двубоя.

Лудогорец изпрати бразилец под наем в САЩ
Лудогорец изпрати бразилец под наем в САЩ

Лудогорец няма загуба в официалните си мачове срещу Спартак (Варна), като е допуснал само едно равенство и пет победи.

Спартак (Варна)Лудогорец

Начало: 19:00 часа
Стадион: „Спартак“
Съдия: Никола Попов

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