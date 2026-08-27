Спартак (Варна) се похвали: Изплатихме всички задължения на клуба

ФК Спартак Варна информира своите привърженици и футболната общественост, че клубът вече официално е изплатил всички натрупани задължения от предходното управление към бивши футболисти.

Като един от най-ярките примери за тежкото наследство, което клубът трябваше да поеме, остава казусът с Акуовуа Гидеон – футболист, който записва общо едва 32 минути с екипа на Спартак Варна, а впоследствие по споразумение пред ФИФА клубът трябваше да изплати 125 000 евро на 12 равни месечни вноски. Именно подобни случаи показват колко тежка беше ситуацията, в която Спартак се намираше, и каква отговорност беше необходимо да бъде поета.

Преди малко повече от година Спартак беше изправен пред изключително тежка ситуация – натрупани задължения, несигурност и множество проблеми, поставящи бъдещето на клуба под въпрос.

За този период настоящото ръководство успя, без първоначални обещания и ангажименти, да внесе финансова и организационна стабилност, да погаси голяма част от наследените задължения и да постави основа, върху която Спартак да продължи своето развитие.

Особено важно е да отбележим една от най-важните роли в този процес – тази на нашите привърженици. Благодарение на проведената кампания за дарения от по 1000 лв. беше събрана значителна сума, която имаше ключово значение за погасяването на наследените задължения. Тази подкрепа показа за пореден път, че когато Спартак има нужда, неговите фенове не просто стоят зад него, а застават редом до клуба и помагат той да продължи напред.

Това не означава, че всички трудности са останали зад нас. Означава обаче, че днес можем да гледаме напред с много по-голяма сигурност и с ясното съзнание, че Спартак върви в правилната посока.

Във времена, в които разделението често е по-лесно от обединението, ние вярваме, че силата на Спартак винаги е била в хората, които стоят зад него.

Ръководство, отбор, служители, школа и не на последно място нашите верни привърженици – всички сме част от един клуб.

Само заедно можем да продължим започнатото, да развиваме Спартак и да изграждаме бъдещето, което този клуб, неговата история и неговите привърженици заслужават", написаха от Спартак.

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