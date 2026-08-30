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Васил Петров: Вярвах, че може да вземем нещо позитивно

  • 30 авг 2026 | 22:30
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Наставникът на Спартак (Варна) Васил Петров говори след двубоя с Лудогорец, завършил без победител - 1:1. Той се завърна начело на "соколите" след оставката на Ясен Петров през изминалата седмица.

"Честно казано вярвах, че може да вземем нещо позитивно в мача. Аз съм позитивен човек, винаги вярвам в успеха. Със сигурност Лудогорец е много опасен отбор, но не мисля, че във футбола понякога, когато се опиташ да надскочиш себе си, да играеш с енергия, с мотивация, доста често и вкъщи с такава публика, нещата се изравняват. Така че винаги вярвам.

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И в атака, и в защита направихме много грешки и в доста неща момчетата се опитаха да вникнат и да ги направят, които тренирахме. От нисък блок преходите неуспешно ги…, да не казвам, че въобще не ги осъществихме. Имаше грешки от тактически план във фаза защита, грешно позициониране. В атака искахме по един по-друг начин да изглеждаме, но може би от това, че така се развиваше резултатът и на моменти търсехме и повече сигурност, не се получиха честно казано много от нещата във фаза атака. Първото полувреме до към двадесетата - тридесетата минута имаше интересни моменти. Общо взето и в двете фази.

Бубакар Хане е много опасен футболист. Играл е на високо ниво, с много голям футболен интелект. Футболист, който може да измисли доста неща в атака и аз съм изключително доволен от него. Свърши перфектна работа. Задачите, които бяхме му поставили, дори и в защита, мисля, че и там се справи добре. Честно казано бих му дал хубава оценка.

Димо Кръстев е почти готов. Сега прави мини подготовка и смятам, че и той скоро ще бъде готов", разкри Петров.

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Снимки: Startphoto

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