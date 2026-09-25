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ЦСКА поздрави Жан-Филип Гбамен

  • 25 сеп 2026 | 14:13
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ЦСКА поздрави Жан-Филип Гбамен

Ръководството на ЦСКА не пропусна да поздрави Жан-Филип Гбамен, който днес празнува своя 31-и рожден ден.

"Днес защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен празнува своя 31-и рожден ден. Той се присъедини към нашия клуб през това лято и веднага се превърна във водеща фигура в състава на армейците.

До момента има участие в 18 официални двубоя за ЦСКА във всички надпревари. Носител на Суперкупата на България за 2026 г. ЦСКА честити празника на Жан-Филип Гбамен и му желае много здраве, щастие и успехи с червената фланелка", написаха от клуба.

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