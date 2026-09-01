Играчи на "соколите" се завръщат за ЦСКА

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Проточилата се сага с контузията на Димо Кръстев най-после е пред своя финален край. Защитникът, който от началото на футболната кампания не е записал участие за "соколите", има вероятност да се завърне в групата за срещата срещу ЦСКА в събота.

Кръстев страдаше от неприятно мускулно разтежение в областта на аддукторите, което го извади за дълъг период от време. При всички положения талантливият бранител ще трябва да се пребори с конкуренцията на Ангел Грънчов, Джоуи Читоку и завърналия се Матео Петрашило.

Друг защитник – Васко Оливейра, също ще бъде на разположение на треньорския щаб. Неговото наказание от една среща изтече. Всеки момент се очаква да пристигне международната жълта карта на левия защитник от Кот д’Ивоар Закария Тиндано, за да бъдат оформени документите му по най-бързия начин и той да може да попадне в групата за предстоящите срещи на отбора. Тиндано тренира наравно с останалите си съотборници, но тромавите процедури за картотекиране на състезатели извън ЕС бавят неговия дебют.



Пламен Трендафилов

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