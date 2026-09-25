Франция поведе на Финландия в полуфинал №2 на ЕвроВолей 2026

Олимпийският шампион Франция поведе на Финландия с 1:0 (25:17) във втория полуфинал на ЕвроВолей 2026 за мъже, който се играе тази вечер в Милано.

Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

"Петлите" стигнаха до финалната четворка, след като на 1/4-финалите биха категорично Румъния с 3:0 гейма.

Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

Финландия пък "хвърли" най-голямата бомба на първенството, след като надделя изключително драматично над световните шампиони и съдомакини от Италия с 3:2 гейма.

Финландия е загубила четири от последните си пет официални мача срещу Франция, но печели най-скорошната среща помежду им с 3:2 в груповата фаза на Световното първенство през 2025-а.

Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

На големия финал победителят го очаква настоящият шампион Полша, който по-рано тази вечер се наложи над Словения с 3:0 гейма в първата полуфинална среща.

В началото на първия гейм Финландия поведе с 2:0 след аут на Франсоа Уец и силна контра на Лука Мартила. Последваха атака на Уец и грешка на Лука Мартила и 2:2. Двата тима продължиха напълно равностойно до 11:11, като си размениха и по един мини обрат, след което Франция излезе напред с 14:11 след две силни контри блок-аут на Тео Фор и страхотна единична блокада на Симон Манин. Въпреки прекъсването за селекционера на "Суоми" Оли Кунари, разликата стана 17:12 след ас на Фор и атака в аут на Йоонас Йокела. Преднината на "петлите" стана 21:15 след ас на Антоан Бризар, след което спокойно спечели гейма с 25:17 след атака на Матис Ено.

Олимпийските шампиони от Франция дръпнаха и на старта на втората част с 2:0 след атака на Матис Ено и контра на Тео Фор. Финландия успя да изравни при 3:3 след сервис в аут на Ено и контра блок-аут на Ноа Мартила. Равенството се запази до 8:8, след което "Суоми" излезе напред с 10:8 след атака на Йоонас Йокела и контра на Ноа Мартила.

Полуфинал №2 на ЕвроВолей 2026 за мъже:

ФИНЛАНДИЯ - ФРАНЦИЯ 0:1 (17:25, 12:10)

ФИНЛАНДИЯ: Фьодор Иванов, Йоонас Йокела, Лука Мартила, Ноа Мартила, Мика Хаапаниеми, Севери Савонсалми - Войто Кьойкя-либеро

Старши треньор: ОЛИ КУНАРИ

ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар, Тео Фор, Тревор Клевено, Матис Ено, Франсоа Уец, Симон Манин - Бенжамен Диез-либеро

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ.

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