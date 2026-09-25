19 години по-късно: България U21 отново търси победа над Португалия

Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Португалия U21, а „лъвчетата“ ще преследват успех, който не са постигали срещу този съперник от близо 19 години.

Последната победа на България U21 над португалците датира от 12 октомври 2007 година, когато родните национали печелят с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“ в квалификационен двубой за Европейското първенство до 21 години през 2009 г.

Героят за България тогава е Валери Домовчийски. Нападателят печели дузпа и сам реализира наказателния удар в 43-тата минута, а попадението му се оказва единствено в срещата.

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Българският състав от онзи двубой включва редица футболисти, които впоследствие оставят сериозна следа в родния футбол и стигат до представителния национален отбор. Сред тях са Николай Михайлов, Иван Бандаловски, Николай Бодуров, Иван Иванов, Владимир Гаджев, Николай Димитров, Валери Домовчийски и Ивелин Попов.

Любопитни имена има и в състава на Португалия. Срещу България играят бъдещи национали като Виейриня и Антунеш, а част от отбора са още Пауло Машадо, Яник Джало и Елдер Барбоса.

След онзи успех България не успява отново да победи Португалия при младежите. През март 2008 година португалците печелят ответната европейска квалификация с 2:0, а през октомври 2025 г. се налагат с 3:0.

В цялата история на съперничеството България U21 има две победи над Португалия. Първата е с 2:1 през 1973 година, а втората е именно паметното 1:0 през 2007-а.

Сега, близо 19 години след последния български успех, новото поколение на България U21 получава възможност да прекъсне дългото чакане срещу един от традиционно силните отбори в европейския младежки футбол.

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