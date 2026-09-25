Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:30: Александър Димитров и Андриан Краев с изявления преди България - Люксембург, националите с официална тренировка преди старта в Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. 19 години по-късно: България U21 отново търси победа над Португалия

19 години по-късно: България U21 отново търси победа над Португалия

  • 25 сеп 2026 | 15:48
  • 492
  • 0

Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Португалия U21, а „лъвчетата“ ще преследват успех, който не са постигали срещу този съперник от близо 19 години.

Последната победа на България U21 над португалците датира от 12 октомври 2007 година, когато родните национали печелят с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“ в квалификационен двубой за Европейското първенство до 21 години през 2009 г.

Героят за България тогава е Валери Домовчийски. Нападателят печели дузпа и сам реализира наказателния удар в 43-тата минута, а попадението му се оказва единствено в срещата.

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Българският състав от онзи двубой включва редица футболисти, които впоследствие оставят сериозна следа в родния футбол и стигат до представителния национален отбор. Сред тях са Николай Михайлов, Иван Бандаловски, Николай Бодуров, Иван Иванов, Владимир Гаджев, Николай Димитров, Валери Домовчийски и Ивелин Попов.

Любопитни имена има и в състава на Португалия. Срещу България играят бъдещи национали като Виейриня и Антунеш, а част от отбора са още Пауло Машадо, Яник Джало и Елдер Барбоса.

След онзи успех България не успява отново да победи Португалия при младежите. През март 2008 година португалците печелят ответната европейска квалификация с 2:0, а през октомври 2025 г. се налагат с 3:0.

В цялата история на съперничеството България U21 има две победи над Португалия. Първата е с 2:1 през 1973 година, а втората е именно паметното 1:0 през 2007-а.

Сега, близо 19 години след последния български успех, новото поколение на България U21 получава възможност да прекъсне дългото чакане срещу един от традиционно силните отбори в европейския младежки футбол.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Любо Пенев иска две контроли за Локо (Сф) през паузата

Любо Пенев иска две контроли за Локо (Сф) през паузата

  • 25 сеп 2026 | 10:07
  • 918
  • 6
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 11184
  • 15
В Левски оптимисти за новия договор на Бурас

В Левски оптимисти за новия договор на Бурас

  • 25 сеп 2026 | 09:38
  • 6873
  • 5
Георги Йомов: Феновете ме искат в първия отбор на ЦСКА

Георги Йомов: Феновете ме искат в първия отбор на ЦСКА

  • 25 сеп 2026 | 09:29
  • 10251
  • 54
Тодор Янчев: Всичко опира до нашата нагласа, държим съдбата си в свои ръце

Тодор Янчев: Всичко опира до нашата нагласа, държим съдбата си в свои ръце

  • 25 сеп 2026 | 08:30
  • 2728
  • 3
Живко Бояджиев: Да поставим точка на серията от загуби

Живко Бояджиев: Да поставим точка на серията от загуби

  • 25 сеп 2026 | 08:22
  • 1807
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

  • 25 сеп 2026 | 16:20
  • 2104
  • 6
Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

  • 25 сеп 2026 | 14:34
  • 35285
  • 88
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 15183
  • 79
Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

  • 25 сеп 2026 | 15:22
  • 5278
  • 2
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 11184
  • 15
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 11952
  • 9