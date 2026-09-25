Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

Слушай на живо: Черно море - Левски

Ръководството на Левски излезе със съобщение на официалната страница на клуба във "Фейсбук". От написаното става ясно, че "сините" са намалили билетите за трите предстоящи домакинства в основната фаза на Лига Европа - срещу Ягелония, Лилестрьом и Милан.

В Левски оптимисти за новия договор на Бурас

Ето какво написаха "сините":



Левскари, Всички ние знаем, че любимият ни клуб е силен, когато е единен. Ръководство, отбор и публика – заедно сме написали не един и два епизода от славната история на вековния ни клуб и сме убедени, че и занапред ще е така. На крилете на постиганите от първия отбор успехи клубът обяви цени на билетите за четирите ни домакински срещи от основната фаза на UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27, които считахме, че отговарят на висотата на европейското предизвикателство. Очевидно обаче цените се оказаха различни от очакванията на част от привържениците ни.



И именно защото „Левски“ не е обикновен футболен клуб, ние чухме посланието на феновете.След проведена дискусия ръководството на клуба взе следното решение:



Намаляваме цените на билетите за оставащите три домакински мача от основната фаза на UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27. Допълнително въвеждаме нови семейни отстъпки и преференциални условия, които първоначално не бяха предвидени.



Децата до 7 години ще влизат безплатно, без право на отделно седящо място. За двубоите с „Ягелония“, „Лилестрьом“ и „Милан“ ще бъде обособен „Семеен сектор“. Привържениците, закупили вече пакетен билет за всички домакински срещи, ще получат ваучер, който отразява разликата между първоначалните и актуализираните цени, като е отчетена и общата отстъпка при покупката на пакета.



Ваучерът може да бъде използван за подновяване на абонаментна карта или за покупка на продукти в официалния магазин на ПФК „Левски“. Пак сърцата ще са пълни, пак стадионът ще е син, а „Левски“ – европейски!



Ръководството на ПФК "Левски"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google