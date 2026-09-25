Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски

Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

  • 25 сеп 2026 | 20:34
  • 7620
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: Черно море - Левски

Ръководството на Левски излезе със съобщение на официалната страница на клуба във "Фейсбук". От написаното става ясно, че "сините" са намалили билетите за трите предстоящи домакинства в основната фаза на Лига Европа - срещу Ягелония, Лилестрьом и Милан.

В Левски оптимисти за новия договор на Бурас
В Левски оптимисти за новия договор на Бурас

Ето какво написаха "сините":

Левскари, Всички ние знаем, че любимият ни клуб е силен, когато е единен. Ръководство, отбор и публика – заедно сме написали не един и два епизода от славната история на вековния ни клуб и сме убедени, че и занапред ще е така. На крилете на постиганите от първия отбор успехи клубът обяви цени на билетите за четирите ни домакински срещи от основната фаза на UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27, които считахме, че отговарят на висотата на европейското предизвикателство. Очевидно обаче цените се оказаха различни от очакванията на част от привържениците ни.

И именно защото „Левски“ не е обикновен футболен клуб, ние чухме посланието на феновете.След проведена дискусия ръководството на клуба взе следното решение:

Намаляваме цените на билетите за оставащите три домакински мача от основната фаза на UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27. Допълнително въвеждаме нови семейни отстъпки и преференциални условия, които първоначално не бяха предвидени.

Децата до 7 години ще влизат безплатно, без право на отделно седящо място. За двубоите с „Ягелония“, „Лилестрьом“ и „Милан“ ще бъде обособен „Семеен сектор“. Привържениците, закупили вече пакетен билет за всички домакински срещи, ще получат ваучер, който отразява разликата между първоначалните и актуализираните цени, като е отчетена и общата отстъпка при покупката на пакета.

Ваучерът може да бъде използван за подновяване на абонаментна карта или за покупка на продукти в официалния магазин на ПФК „Левски“. Пак сърцата ще са пълни, пак стадионът ще е син, а „Левски“ – европейски!

Ръководството на ПФК "Левски"

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Андриан Краев: Очаквам битка, това е в нашата аура

Андриан Краев: Очаквам битка, това е в нашата аура

  • 25 сеп 2026 | 16:45
  • 3966
  • 10
Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

  • 25 сеп 2026 | 16:40
  • 19342
  • 73
19 години по-късно: България U21 отново търси победа над Португалия

19 години по-късно: България U21 отново търси победа над Португалия

  • 25 сеп 2026 | 15:48
  • 2668
  • 4
Без кадрови проблеми в Миньор преди гостуването в Ихтиман

Без кадрови проблеми в Миньор преди гостуването в Ихтиман

  • 25 сеп 2026 | 15:33
  • 871
  • 3
Арда привлече познат нападател

Арда привлече познат нападател

  • 25 сеп 2026 | 14:40
  • 3117
  • 3
ЦСКА поздрави Жан-Филип Гбамен

ЦСКА поздрави Жан-Филип Гбамен

  • 25 сеп 2026 | 14:13
  • 1302
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 29471
  • 174
Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

  • 25 сеп 2026 | 20:08
  • 11004
  • 10
Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

  • 25 сеп 2026 | 16:40
  • 19342
  • 73
Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

  • 25 сеп 2026 | 19:44
  • 17540
  • 10
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

  • 25 сеп 2026 | 17:24
  • 21439
  • 74