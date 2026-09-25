Без кадрови проблеми в Миньор преди гостуването в Ихтиман

Миньор (Перник) е гост на Ботев (Ихтиман) в среща от деветия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е утре, 26 септември, от 17:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Ихтиман.

След успешното представяне в предишните три срещи, "чуковете" преследват четвърта поредна победа в шампионата. Те са само на точка от първото място, докато съперникът е пети с две по-малко от перничани.

В състава на Румен Трифонов няма никакви кадрови проблеми, така че наставникът ще разчита на най-доброто, с което разполага. Миньор ще бъде подкрепен и от своите верни фенове. Те организират пътуване и отново ще превърнат двубоя в символично домакинство за играчите на тима.

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