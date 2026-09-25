Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Радослав Росенов е европейски шампион по бокс за мъже в категория до 60 килограма! До този момент той имаше шест европейски титли при юношите, а това е негова първа титла при мъжете! Във финален двубой от Европейското първенство по бокс за мъже и жени той надделя с неединодушно съдийско решение над Айдер Абдураимов.

Украинецът започна битката по-агресивно и зае центъра на ринга. Той притисна Росенов на няколко пъти до въжетата в първата минута, но националът ни не допусна тежки удари. Контриращите удари на русенеца ставаха все по-точни с напредването на рунда, но пресата на Абдураимов не утихваше.

След първата минута на втория рунд националът ни в категория до 60 килограма реши да разменя удари от близка дистанция и аркадата над дясната му вежда се отвори.

В решаващия трети рунд българинът и украинецът се впуснаха в тежки размени, което доведе до чести клинчове. Новият европейски шампион игра с увереност и агресия в последните 90 секунди и показа сърце и воля.

Украинецът започна битката по-агресивно и зае центъра на ринга. Той притисна Росенов на няколко пъти до въжетата в първата минута, но националът ни не допусна тежки удари. Контриращите удари на русенеца ставаха все по-точни с напредването на рунда, но пресата на Абдураимов не утихваше.

След първата минута на втория рунд националът ни в категория до 60 килограма реши да разменя удари от близка дистанция и аркадата над дясната му вежда се отвори.

В решаващия трети рунд българинът и украинецът се впуснаха в тежки размени, което доведе до чести клинчове. Новият европейски шампион игра с увереност и агресия в последните 90 секунди и показа сърце и воля.

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