Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Славен "сокол" празнува юбилей в деня на създаването на Спартак

Славен "сокол" празнува юбилей в деня на създаването на Спартак

  • 28 авг 2026 | 18:04
  • 674
  • 0

На днешния ден ФК Спартак Варна навършва 108 години – повод да си припомним паметни моменти от историята на клуба и да отдадем заслуженото на мнозина ветерани, посветили живота си на „соколите“. Днешният ден е още по-специален за един от най-ярките футболисти в клубната история – Енчо Недев. Точно днес, на датата на създаването на Спартак, легендарният десен защитник празнува своя 75-годишен юбилей.

Спартак (Варна) се похвали: Изплатихме всички задължения на клуба
Спартак (Варна) се похвали: Изплатихме всички задължения на клуба

През своята спортна кариера Недев посвещава 14 сезона на любимия си клуб. Той израства под крилото на легендарния варненски специалист Димитър Видинлиев – човекът, дал път към големия футбол на редица известни имена за Спартак и варненския футбол като Живко Господинов, Пламен Гетов, Красимир Зафиров, Красимир Венков и Пламен Михов. Символ на вярност и етичност на зеления терен, Енчо Недев е сред най-добрите десни защитници на своето време през 70-те и началото на 80-те години. За Спартак той записва впечатляващите 381 мача и 9 гола. Като футболист на „соколите“ Недев печели Купата на първото издание на международния футболен турнир „Варненско лято“ през 1979 година, а през 1983-а достига до финала за Купата на България.

Пред Sportal.bg той си припомни едни от най-ярките моменти от своята спортна кариера:

„Явно е съдба, това е поличба. Да бъда роден в деня на създаването на клуба и да свържа спортната си кариера от началото до края със Спартак.

В юношеския отбор постигнахме един голям успех, когато през 1969 година играхме финал за юноши за републиканското първенство и загубихме в един равностоен мач от ЦСКА. Това беше и моят трамплин към големия футбол.

През сезон 1969/70 дебютирах за Спартак в „Б“ група под ръководството на Стефан Семов и 14 години след това отдадох на клуба.

70-те години бяха много трудни за нашия отбор. Движехме се между „А“ и „Б“ група, смениха се много треньори. Имахме добри играчи, но и отборите по това време бяха силни и равностойни.

Няма как да забравя мача ни срещу Лъсков Ямбол през 1973 година. Тогава се решаваше кой от двата отбора ще остане в „А“ група. Срещата беше в Ямбол. Спечелихме драматично с 1:0 след гол с глава на Георги Минчев, който след това направи много добра кариера в Славия.

Шеф на Спартак (Вн): Гьоко напусна, втръсна ми от други внушения
Шеф на Спартак (Вн): Гьоко напусна, втръсна ми от други внушения

Разбира се, голяма бе радостта ни през 1979 година, когато бяхме в „Б“ група и спечелихме турнира „Варненско лято“ след победа над Тракия, а преди това бихме един силен европейски отбор като Слован.

С идването на Иван Вуцов и Людмил Горанов се промениха много неща. Отборът ни беше в подем. Имахме едно силно и талантливо поколение. Влязохме през 1982 година в „А“ група и веднага след това играхме финал за Купата на страната срещу ЦСКА.

Този финал ни даде възможност да играем в евротурнирите срещу Мерсин и Манчестър Юнайтед. Не успях да участвам в тези двубои, защото след финала прекратих състезателната си кариера.

Но не съжалявам за нищо. Всеки следва своя път в живота, а това, което ни се случва, не може да бъде предвидено.

Използвам случая да пожелая здраве на всички спортни деятели от клуба и успешни игри на Спартак. А на вашата медия пожелавам здраве и да има повече моменти на спортна гордост и успехи.“

Честит 75-годишен юбилей на Енчо Недев! И честит 108-и рожден ден на Спартак Варна!

/Пламен Трендафилов/

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Всички елиминирани от Левски в Европа влязоха в основна фаза

Всички елиминирани от Левски в Европа влязоха в основна фаза

  • 28 авг 2026 | 17:16
  • 5193
  • 3
Левски излиза срещу отбори за близо 1,5 милиардa евро, вижте кои са най-скъпите играчи

Левски излиза срещу отбори за близо 1,5 милиардa евро, вижте кои са най-скъпите играчи

  • 28 авг 2026 | 16:57
  • 10497
  • 17
Групата на Черно море се увеличава

Групата на Черно море се увеличава

  • 28 авг 2026 | 16:19
  • 1354
  • 0
Монтана привлече млад сърбин

Монтана привлече млад сърбин

  • 28 авг 2026 | 16:11
  • 932
  • 0
Аймен Суда е близо до трансфер в Добруджа

Аймен Суда е близо до трансфер в Добруджа

  • 28 авг 2026 | 16:08
  • 1182
  • 0
Марек гостува на Спортист (Своге) без двама основни играчи

Марек гостува на Спортист (Своге) без двама основни играчи

  • 28 авг 2026 | 16:03
  • 757
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 142135
  • 340
Левски сезира УЕФА за бити фенове и прекомерна агресия от гръцката полиция в Атина

Левски сезира УЕФА за бити фенове и прекомерна агресия от гръцката полиция в Атина

  • 28 авг 2026 | 19:03
  • 2971
  • 6
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 120476
  • 235
Славия 0:0 Септември

Славия 0:0 Септември

  • 28 авг 2026 | 19:00
  • 3771
  • 5
Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

  • 28 авг 2026 | 13:59
  • 33029
  • 7
Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2026 | 15:13
  • 15078
  • 14