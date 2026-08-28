Славен "сокол" празнува юбилей в деня на създаването на Спартак

На днешния ден ФК Спартак Варна навършва 108 години – повод да си припомним паметни моменти от историята на клуба и да отдадем заслуженото на мнозина ветерани, посветили живота си на „соколите“. Днешният ден е още по-специален за един от най-ярките футболисти в клубната история – Енчо Недев. Точно днес, на датата на създаването на Спартак, легендарният десен защитник празнува своя 75-годишен юбилей.

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През своята спортна кариера Недев посвещава 14 сезона на любимия си клуб. Той израства под крилото на легендарния варненски специалист Димитър Видинлиев – човекът, дал път към големия футбол на редица известни имена за Спартак и варненския футбол като Живко Господинов, Пламен Гетов, Красимир Зафиров, Красимир Венков и Пламен Михов. Символ на вярност и етичност на зеления терен, Енчо Недев е сред най-добрите десни защитници на своето време през 70-те и началото на 80-те години. За Спартак той записва впечатляващите 381 мача и 9 гола. Като футболист на „соколите“ Недев печели Купата на първото издание на международния футболен турнир „Варненско лято“ през 1979 година, а през 1983-а достига до финала за Купата на България.

Пред Sportal.bg той си припомни едни от най-ярките моменти от своята спортна кариера:

„Явно е съдба, това е поличба. Да бъда роден в деня на създаването на клуба и да свържа спортната си кариера от началото до края със Спартак.

В юношеския отбор постигнахме един голям успех, когато през 1969 година играхме финал за юноши за републиканското първенство и загубихме в един равностоен мач от ЦСКА. Това беше и моят трамплин към големия футбол.

През сезон 1969/70 дебютирах за Спартак в „Б“ група под ръководството на Стефан Семов и 14 години след това отдадох на клуба.

70-те години бяха много трудни за нашия отбор. Движехме се между „А“ и „Б“ група, смениха се много треньори. Имахме добри играчи, но и отборите по това време бяха силни и равностойни.

Няма как да забравя мача ни срещу Лъсков Ямбол през 1973 година. Тогава се решаваше кой от двата отбора ще остане в „А“ група. Срещата беше в Ямбол. Спечелихме драматично с 1:0 след гол с глава на Георги Минчев, който след това направи много добра кариера в Славия.

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Разбира се, голяма бе радостта ни през 1979 година, когато бяхме в „Б“ група и спечелихме турнира „Варненско лято“ след победа над Тракия, а преди това бихме един силен европейски отбор като Слован.

С идването на Иван Вуцов и Людмил Горанов се промениха много неща. Отборът ни беше в подем. Имахме едно силно и талантливо поколение. Влязохме през 1982 година в „А“ група и веднага след това играхме финал за Купата на страната срещу ЦСКА.

Този финал ни даде възможност да играем в евротурнирите срещу Мерсин и Манчестър Юнайтед. Не успях да участвам в тези двубои, защото след финала прекратих състезателната си кариера.

Но не съжалявам за нищо. Всеки следва своя път в живота, а това, което ни се случва, не може да бъде предвидено.

Използвам случая да пожелая здраве на всички спортни деятели от клуба и успешни игри на Спартак. А на вашата медия пожелавам здраве и да има повече моменти на спортна гордост и успехи.“

Честит 75-годишен юбилей на Енчо Недев! И честит 108-и рожден ден на Спартак Варна!

/Пламен Трендафилов/

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