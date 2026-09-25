Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Турция

Ето единайсеторката, която дава началото на ерата "Зидан"

  • 25 сеп 2026 | 20:45
  • 883
  • 0
Ето единайсеторката, която дава началото на ерата "Зидан"

Турция и Франция излизат в исторически мач, с който ще бъде дадено официалното начало на ерата "Зинедин Зидан" при двукратните световни шампиони.

Човекът, който изведе като футболист "петлите" до първата им световна титла през 1998 г., сега ще опита да изведе до нови върхове родината си и като селекционер. Началото е Лигата на нациите, където французите вече имат една титла от 2021 година, а сега в петото издание на турнира те ще ще опитат да триумфират отново под ръководството на новия си селекционер.

Първата стъпка е срещу южните ни съседи, а мачът е на стадион "Коджаели" в град Измит от 21:45 часа българско време. Sportal.bg ви предлага да проследите срещата в реално време.

Първите два мача за деня в Лигата на нациите приключиха с гол в 99-ата минута
Първите два мача за деня в Лигата на нациите приключиха с гол в 99-ата минута

За първия си мач начело на "петлите" Зидан връчи без никаква изненада вратарските ръкавици на твърдия страж Майк Менян, а напред реши да действа в чиста схема с четирима бранители и по трима халфове и нападатели. Постъпите към вратата на Менян бяха рапределени да пазят Кунде, Упамекано, Лакроа и Труфер. Преходът между атаката и защитата пък получиха задачата да правят Шерки, Коне и Рабио. Зидан също така разпраедели и много мощна офанзивна тройка в лицето на Олисе, Дембеле и Мбапе.

ТУРЦИЯ - ФРАНЦИЯ

ЛИГА НА НАЦИИТЕ

ЛИГА А1

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Турция: 1. Чакър, 2. Челик, 3. Демирал, 14 Бардакжъ, 18. Айдън, 5. Йозджан, 16. Юксек, 20. Кадиоглу, 10. Гюлер, 11. Узун, 21. Йълмаз
Селекционер: Винченчо Монтела

Франция: 16. Менян, 5. Кунде, 4. Упамекано, 17. Лакроа, 3. Тру, 9. Шерки, 8. Коне, 14. Рабио, 11. Олисе, 7. Дембеле, 10. Мбапе
Селекционер: Зинедин Зидан

НАЧАЛО: 25 септември 2026 г. (петък) | 21:45 часа
СТАДИОН: "Коджаели", Измит (Турция)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Феликс Цвайер (Германия)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тухел: За всеки отбор по света е изключително трудно да създаде голови положения срещу Испания, но ние имаме план

Тухел: За всеки отбор по света е изключително трудно да създаде голови положения срещу Испания, но ние имаме план

  • 25 сеп 2026 | 16:52
  • 3605
  • 19
Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал за "Златната топка"

Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал за "Златната топка"

  • 25 сеп 2026 | 15:48
  • 1020
  • 13
Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

  • 25 сеп 2026 | 15:22
  • 20002
  • 15
Чави с изненадващо решение след контузията на Броби

Чави с изненадващо решение след контузията на Броби

  • 25 сеп 2026 | 14:46
  • 2521
  • 0
В Реал продължават да акцентират върху защитата, набелязали са нов централен бранител

В Реал продължават да акцентират върху защитата, набелязали са нов централен бранител

  • 25 сеп 2026 | 14:23
  • 2116
  • 7
ФА повдигна обвинение срещу Челси заради скандирания на фенове

ФА повдигна обвинение срещу Челси заради скандирания на фенове

  • 25 сеп 2026 | 14:18
  • 2763
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 29215
  • 174
Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

  • 25 сеп 2026 | 20:08
  • 10866
  • 10
Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

  • 25 сеп 2026 | 20:34
  • 7471
  • 6
Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

  • 25 сеп 2026 | 16:40
  • 19281
  • 73
Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

  • 25 сеп 2026 | 19:44
  • 17474
  • 10
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

  • 25 сеп 2026 | 17:24
  • 21380
  • 74