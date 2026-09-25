Ето единайсеторката, която дава началото на ерата "Зидан"

Турция и Франция излизат в исторически мач, с който ще бъде дадено официалното начало на ерата "Зинедин Зидан" при двукратните световни шампиони.



Човекът, който изведе като футболист "петлите" до първата им световна титла през 1998 г., сега ще опита да изведе до нови върхове родината си и като селекционер. Началото е Лигата на нациите, където французите вече имат една титла от 2021 година, а сега в петото издание на турнира те ще ще опитат да триумфират отново под ръководството на новия си селекционер.



Първата стъпка е срещу южните ни съседи, а мачът е на стадион "Коджаели" в град Измит от 21:45 часа българско време. Sportal.bg ви предлага да проследите срещата в реално време.

Първите два мача за деня в Лигата на нациите приключиха с гол в 99-ата минута

За първия си мач начело на "петлите" Зидан връчи без никаква изненада вратарските ръкавици на твърдия страж Майк Менян, а напред реши да действа в чиста схема с четирима бранители и по трима халфове и нападатели. Постъпите към вратата на Менян бяха рапределени да пазят Кунде, Упамекано, Лакроа и Труфер. Преходът между атаката и защитата пък получиха задачата да правят Шерки, Коне и Рабио. Зидан също така разпраедели и много мощна офанзивна тройка в лицето на Олисе, Дембеле и Мбапе.

Le 11 Bleus choisis par Zinédine Zidane pour débuter notre phase de groupe de Ligue des Nations 💙🔥



🇹🇷🇫🇷 #TURFRA pic.twitter.com/mPNIs2rtsQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026

ТУРЦИЯ - ФРАНЦИЯ



ЛИГА НА НАЦИИТЕ



ЛИГА А1



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Турция: 1. Чакър, 2. Челик, 3. Демирал, 14 Бардакжъ, 18. Айдън, 5. Йозджан, 16. Юксек, 20. Кадиоглу, 10. Гюлер, 11. Узун, 21. Йълмаз

Селекционер: Винченчо Монтела



Франция: 16. Менян, 5. Кунде, 4. Упамекано, 17. Лакроа, 3. Тру, 9. Шерки, 8. Коне, 14. Рабио, 11. Олисе, 7. Дембеле, 10. Мбапе

Селекционер: Зинедин Зидан



НАЧАЛО: 25 септември 2026 г. (петък) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Коджаели", Измит (Турция)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Феликс Цвайер (Германия)

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