Спартак (Вн) недоволства от назначаването на Гидженов за главен съдия на мача с ЦСКА

Спартак (Варна) излезе с официална декларация, с която изрази недоволството си от назначаването на Радослав Гидженов за главен съдия на срещата с ЦСКА. Според “соколите” реферът няма да проведе срещата с максимална безпристрастност, спокойствие и доверие. Притеснението на варненци е свързано с това, че Гидженов свири двубоя им с Черно море миналия сезон, когато още в 16-ата минута футболист на Спартак беше изгонен, а след това техен гол беше отменен.

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Ето какво пишат от Спартак:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Назначаването на Радослав Гидженов за главен съдия на мача „Спартак“ Варна – ЦСКА София

Ръководството на ФК „Спартак“ Варна изразява своето сериозно несъгласие и притеснение във връзка с назначаването на Радослав Гидженов за главен съдия на предстоящия двубой между „Спартак“ Варна и ЦСКА София.

Считаме, че предвид огромния спортен и обществен заряд на срещата, изборът на главен съдия трябва да гарантира максимална безпристрастност, спокойствие и доверие.

Нашето притеснение не е без основание. През сезон 2025/2026 г., в дербито „Черно море“ – „Спартак“ Варна, проведено на стадион „Тича“ на 7 февруари 2026 г., Радослав Гидженов беше главен съдия. Срещата завърши 0:0, като още в 16-ата минута футболист на „Спартак“ получи директен червен картон. По-късно гол на „Спартак“ беше отменен за нарушение в нападение, като решението беше потвърдено от ВАР.

За нас тези решения и цялостното съдийско ръководство на този двубой оставиха сериозно напрежение и усещане за липса на достатъчно доверие към арбитъра.

Не желаем да коментираме съдийските решения извън установения ред, нито да оказваме натиск върху Съдийската комисия. Но имаме правото и задължението да защитим интересите на ФК „Спартак“ Варна и ясно да заявим своята позиция.

Не поставяме предварително под съмнение професионалните качества на Радослав Гидженов. Поставяме под въпрос целесъобразността именно той да ръководи мач с подобен заряд, при положение че вече е ръководил ключов двубой на „Спартак“ през сезон 2025/2026 г., оставил сериозно недоволство в клуба и сред нашите привърженици.

Особено важно за нас е да подчертаем, че не желаем допълнително нагнетяване на напрежението сред футболната общественост и публиката. Мачът между „Спартак“ Варна и ЦСКА София трябва да бъде празник на футбола, а не повод за допълнително напрежение между привържениците.

Призоваваме всички наши фенове да подкрепят отбора цивилизовано, с емоция и страст, но в рамките на добрия тон и спортменството. Именно затова смятаме, че назначаването на друг главен съдия би било най-разумното решение и би допринесло за спокойното протичане на срещата.

Ето защо ФК „Спартак“ Варна призовава Съдийската комисия към БФС да преразгледа назначението и да определи друг главен съдия за срещата - съдия, който да бъде възприеман като напълно неутрален и безпристрастен и от двата клуба.

Очакваме от БФС да гарантира равнопоставеност, еднакъв критерий, спокойствие и максимална прозрачност при съдийството.

„Спартак“ Варна не иска привилегии. Искаме честно съдийство, равни правила и футболен празник без излишно напрежение.

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