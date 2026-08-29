Трима от Спартак (Варна) пропускат мача срещу Лудогорец

Двубоят между Спартак и Лудогорец ще бъде повторен дебют за треньора Васил Петров като наставник на "соколите". Варненци започнаха оптимистично началото на първенството, но впоследствие инкасираха три последователни поражения. След последната тежка загуба от Левски (0:6), основната задача пред треньорския щаб е да вдигне отбора най-вече от психологическа гледна точка срещу класния тим на разградчани.

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За тима от Варна няма да играят контузените Деян Лозев и Димо Кръстев. Васко Оливейра е наказан за една среща и също пропуска двубоя. Срещата между Спартак и Лудогорец е в неделя (30 август) от 19:00 часа на клубното съоръжение на "соколите".



Пламен Трендафилов

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