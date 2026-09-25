Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда привлече познат нападател

Арда привлече познат нападател

  • 25 сеп 2026 | 14:40
  • 293
  • 0
Арда привлече познат нападател

Днес договор с Арда подписа централният нападател Набил Макни. След успешно преминали медицински прегледи и среща със спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от три години.

Макни е роден на 29 септември 2001 г. във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, където има изиграни няколко мача. В България Набил Макни е играл за Хебър (Пазарджик), където има 28 мача и 9 попадения. За последно той е бил част от гръцкия Волос.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Любо Пенев иска две контроли за Локо (Сф) през паузата

Любо Пенев иска две контроли за Локо (Сф) през паузата

  • 25 сеп 2026 | 10:07
  • 810
  • 5
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 8438
  • 13
В Левски оптимисти за новия договор на Бурас

В Левски оптимисти за новия договор на Бурас

  • 25 сеп 2026 | 09:38
  • 5840
  • 2
Георги Йомов: Феновете ме искат в първия отбор на ЦСКА

Георги Йомов: Феновете ме искат в първия отбор на ЦСКА

  • 25 сеп 2026 | 09:29
  • 8602
  • 45
Тодор Янчев: Всичко опира до нашата нагласа, държим съдбата си в свои ръце

Тодор Янчев: Всичко опира до нашата нагласа, държим съдбата си в свои ръце

  • 25 сеп 2026 | 08:30
  • 2517
  • 3
Живко Бояджиев: Да поставим точка на серията от загуби

Живко Бояджиев: Да поставим точка на серията от загуби

  • 25 сеп 2026 | 08:22
  • 1697
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

  • 25 сеп 2026 | 14:34
  • 21578
  • 58
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 10594
  • 48
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 8438
  • 13
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 10283
  • 9
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 43883
  • 108
Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 23:24
  • 16414
  • 7