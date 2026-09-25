Арда привлече познат нападател

Днес договор с Арда подписа централният нападател Набил Макни. След успешно преминали медицински прегледи и среща със спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от три години.

Макни е роден на 29 септември 2001 г. във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, където има изиграни няколко мача. В България Набил Макни е играл за Хебър (Пазарджик), където има 28 мача и 9 попадения. За последно той е бил част от гръцкия Волос.

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