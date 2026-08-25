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Транспарант с образа на голяма футболна фигура краси стадиона в Бяла

  • 25 авг 2026 | 11:36
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Транспарант с образа на голяма футболна фигура краси стадиона в Бяла

Бяла е най-малкият град в област Варна, но това по никакъв начин не пречи спортът винаги да е бил на почит там. Една от гордостите на малкото и кокетно черноморско градче е местният стадион на "Белите скали" – прозвището на Черноморец. Местните хора и Общината ценят спортните успехи и, доколкото позволяват възможностите, насърчават развитието на спорта. За гостите, които преминават през града, прави впечатление един интересен факт – пред входа на стадиона е поставен огромен транспарант с лика на най-изявения футболист в историята на Бяла – роденият тук Красимир Зафиров.

До снимката на големия вратар с екипа на националния отбор са изписани най-значимите успехи от неговата спортна кариера. Зафиров е истинска легенда както за местния клуб, така и за Спартак (Варна). Повече от две десетилетия той е старши треньор на Черноморец (Бяла), превръщайки се в една от емблемите на футбола в града.

Красимир Зафиров е част от онова силно поколение футболисти на Спартак, което през 80-те години донесе много радост на "соколите". Редом до него бяха Живко Господинов, Стефан Найденов, Енчо Недев, Иван Петров, Пламен Казаков и още редица талантливи играчи. Днес Бяла показва, че размерът на един град няма значение, когато има памет, уважение и признателност към своите спортисти. Малкото черноморско градче се гордее с хората, които са оставили следа в неговата история, и така дава добър пример как спортът може да обединява поколения и да създава местна гордост.

Пламен Трендафилов

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