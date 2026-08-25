Спартак (Варна) обяви кой ще води временно отбора

Спартак (Варна) обяви, че Васил Петров временно ще застане начело на тима. Той към момента е директор на ДЮШ на “соколите”, но ще води първия отбор докато се намери постоянен старши треньор.

Вчера Спартак се раздели с Ясен Петров, който води варненци в едва четири мача.

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Ето какво пишат от клуба:

ФК Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния отбор на клуба.

Васил Петров, който до момента изпълнява функциите на директор на Детско-юношеската академия на ФК Спартак Варна, поема временно ръководството на първия отбор до назначаването на постоянен старши треньор.

Клубът му пожелава успех в предстоящата работа и изразява пълната си подкрепа към него и екипа.

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