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Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

  • 29 авг 2026 | 14:26
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Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

Вече е ясна програмата за основната фаза на Шампионската лига. От УЕФА публикуваха разпределението на мачовете по дати. В първия кръг ни чакат много вълнуващи двубои, сред които се открояват сблъсъците Реал Мадрид - Интер и Ливърпул - Атлетико Мадрид.

Началото на основната фаза е на 8 септември, вторник, като същата седмица ще има мачове и в сряда и четвъртък. Реал Мадрид ще посрещне Интер на “Сантиаго Бернабеу” във вторник. Тогава ще бъде и мачът Порто - Манчестър Сити. На 9 септември Ливърпул ще се изправи срещу Атлетико Мадрид на “Анфийлд”. Миналата година мърсисайдци спечелиха драматично с 3:2, а Диего Симеоне имаше пререкания с феновете на съперника. В сряда ще бъде и срещата Барселона - Фейенорд, както и Наполи - Арсенал.

На 10 септември участието си започват Байерн (Мюнхен) и Манчестър Юнайтед. Баварците приемат Бодьо/Глимт, а “червените дяволи” се изправят срещу Сабах при завръщането си в турнира.

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Снимки: Gettyimages

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