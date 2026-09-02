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Защитник на Реал Мадрид получи присъда, предстои му ново дело в близко бъдеще

  • 2 сеп 2026 | 11:50
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Защитник на Реал Мадрид получи присъда, предстои му ново дело в близко бъдеще

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио бе осъден за шофиране в нетрезво състояние в южната част на Гран Канария преди две седмици. Според изданието „Атлантико Ой“, на 16 август футболистът е бил спрян за рутинна проверка, докато е управлявал своя автомобил „Порше“ в развлекателна зона в южната част на острова. Пробата за алкохол е отчела 0,90 мг/л, което е почти четири пъти над максимално допустимата норма от 0,25%. В резултат на това той е осъден за престъпление срещу пътната безопасност.

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Асенсио е приел наказанието си по време на бързо съдебно производство, проведено в Сан Бартоломе де Тирахана. Наложена му е глоба в размер на 14 400 евро и отнемане на шофьорската книжка за срок от осем месеца. Скоро на футболиста му предстои и друг съдебен процес в Лас Палмас де Гран Канария. Той, заедно с още трима бивши играчи от школата на „белите“ – Феран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия, е с предварително обвинение за две престъпления, свързани с разкриване на тайни. Защитникът на Реал Мадрид беше обвинен в разпространение на видеоклип със сексуално съдържание без съгласие, в който участва непълнолетно момиче. Случаят датира от юни 2023 г., когато той и трима негови бивши съотборници от младежкия отбор записват и споделят кадрите. Прокуратурата настоява за присъда от две години, шест месеца и един ден лишаване от свобода, както и за парична глоба.

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Снимки: Gettyimages

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