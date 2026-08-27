Моуриньо: На тези играчи няма какво да им преподаваш

Жозе Моуриньо говори след убедителната победа на Реал Мадрид с 4:1 срещу Реал Сосиедад. Това бе първи официален мач на Специалния на "Сантиаго Бернабеу" след завръщането му като треньор на "кралете".

„Реал Сосиедад е много добър отбор, който ни създаде трудности през първото полувреме. Щеше ми се да имаше пауза за освежаване около 20-ата или 25-ата минута, за да мога да говоря с играчите. Изненадаха ни, не създадоха твърде много опасности, но за нас беше трудно да пресираме. Променихме нещата през втората част. Беше важно да останем спокойни, защото сляпата преса без ориентири щеше да е по-сложна. Запазихме това спокойствие и второто полувреме беше много, много, много силно“, започна Моуриньо.

Натаставникът на мадридчани говори за ролята на Килиан Мбапе в двубоя, който стартира изключително убедително този сезон. Още във втория мач на отбора за кампанията в Ла Лига французинът вкара хеттрик.

„Мбапе има способността да вкарва голове, да създава положения. Когато отборът е в по-голямо затруднение, той е способен да се върне назад, да се свърже с Винисиус и Джуд, да накара отбора да спечели метри и да създаде опасност. Очевидно той направи невероятен мач, но отборът винаги е бил отбор. Това бе страхотен мач за тима, с много индивидуални прояви на високо ниво – защитниците, централните бранители, машините в средата на терена... и след това играчите в атака“, каза Моуриньо.

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

„Много се радвам, че Мбапе влезе в историята на Световните първенствоа като голмайстор номер едно. Но настоявам: отборът винаги е бил отбор. И това е най-важното. Килиан не е типичният нападател, който чака. На тези играчи няма какво да им преподаваш. Нивото беше много високо във всички линии. При Мбапе ценя ролята му в групата. Оставих го на терена, в случай че вкара четвърти гол. Винисиус го смених веднага след като се разписа. Никога не бих го извадил без гол. Смятах, че е добре за него да напусне терена, изпратен с обичта на феновете“, каза още Моуриньо.

Въпреки победата по време на срещата се чуха няколко освирквания. Португалският специалист сподели, че не отдава голямо значение на това явление и дори го възприема като нещо нормално.

„Вече познавам „Бернабеу“. И слава богу, че е такъв. Това е следствие от неговата история. Хората плащат, за да изпитат емоции. Ние сме тук, където сме, защото имаме способността да останем спокойни пред трудностите. Публиката освиркваше, защото иска Реал Мадрид да мачка. Но отборът остана спокоен. Няколко освирквания не вредят на никого, помагат ти да израснеш. В Испания отборите не се страхуват, не е като в други първенства“, сподели Моудиньо.

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