Реал Мадрид уреди талантлив халф на Сантандер по настояване на Моуриньо

Реал Мадрид се разбра със Расинг Сантандер за привличането на талантливия полузащитник Серхио Мартинес, съобщават медиите в Испания.
19-годишният полузащитник, който е и юношески национал на "Ла Фурия", ще премине при "лос бланкос" за сумата от 3 млн. евро, след като "кралете" са задействали откупната му клауза.
Според информациите трансферът е по личното настояване на новия наставник на Реал Жозе Моуриньо. Идеята е Мартинес да се присъедини към мадридския гранд незабавно, без да бъде даван под наем. Младият футболист ще подпише договорът до 2030 г.
Най-вероятно Мартинес ще играе за втория отбор на Реал Мадрид - Реал Кастийя, но при възможност ще тренира и с първия тим.
През миналата кампания младокът почти не получаваше игрово време и записа едва 10 мача за Сантандер в Ла Лига 2. Още в първия си мач от новия сезон в испанския елит обаче Мартинес се разписа с красив гол във вратата на Виляреал при равенството 2:2.
През последните дни както Сантандер, така и самият играч са получавали множество обаждания от клубове, които са се интересували от него. Според "Ас" става дума за отбори като Барселона, Виляреал, Атлетико Мадрид , както и тимове от Висшата лига, Бундеслигата и дори от саудитската лига. Самият Мартинес обаче е искал да премине в Реал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago