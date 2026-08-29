Реал Мадрид уреди талантлив халф на Сантандер по настояване на Моуриньо

Реал Мадрид се разбра със Расинг Сантандер за привличането на талантливия полузащитник Серхио Мартинес, съобщават медиите в Испания.

19-годишният полузащитник, който е и юношески национал на "Ла Фурия", ще премине при "лос бланкос" за сумата от 3 млн. евро, след като "кралете" са задействали откупната му клауза.

🚨⚪️ Real Madrid have agreed deal to sign 19 year old midfielder Sergio Martínez from Racing Santander, here we go!



Martínez will join Real immediately, no loan to Racing; contract until 2030, deal worth €3m.



The defender said no to English, German and Saudi clubs for Madrid. pic.twitter.com/IKI9LDBLNK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

Според информациите трансферът е по личното настояване на новия наставник на Реал Жозе Моуриньо. Идеята е Мартинес да се присъедини към мадридския гранд незабавно, без да бъде даван под наем. Младият футболист ще подпише договорът до 2030 г.

Най-вероятно Мартинес ще играе за втория отбор на Реал Мадрид - Реал Кастийя, но при възможност ще тренира и с първия тим.

🚨 JUST IN: José Mourinho was INVOLVED in Sergio Martínez joining Real Madrid.



He will TRAIN with the first team. @FabrizioRomano pic.twitter.com/GZjXCFxXks — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 29, 2026

През миналата кампания младокът почти не получаваше игрово време и записа едва 10 мача за Сантандер в Ла Лига 2. Още в първия си мач от новия сезон в испанския елит обаче Мартинес се разписа с красив гол във вратата на Виляреал при равенството 2:2.

През последните дни както Сантандер, така и самият играч са получавали множество обаждания от клубове, които са се интересували от него. Според "Ас" става дума за отбори като Барселона, Виляреал, Атлетико Мадрид , както и тимове от Висшата лига, Бундеслигата и дори от саудитската лига. Самият Мартинес обаче е искал да премине в Реал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago