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Реал Мадрид директно плати клаузата на искан от Барселона и Атлетико Мадрид

  • 31 авг 2026 | 11:39
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Реал Мадрид директно плати клаузата на искан от Барселона и Атлетико Мадрид

Реал Мадрид привлече 19-годишния халф Серхио Мартинес от Расинг Сантандер, обявиха двата клуба. В случая “белите” директно плащат откупната му клауза на стойност 3 млн. евро. Договорът му е за четири сезона.

Според “Ас” високият 1,88 метра футболист няма веднага да заиграе в първия тим на ”Бернабеу“, като планът е той да започне в дубъла Кастиля в трета дивизия и постепенно да се изкачва нагоре.

Интерес към Мартинес имаше още от страна Барселона, Атлетико Мадрид, Виляреал, както и отбори от Англия и дори от Саудитска Арабия.

Това е развръзката на една операция, която отне малко повече от седмица, тъй като Реал Мадрид се включи в наддаването на 19 август. Три дни по-рано Серхио Мартинес беше титуляр в първия мач от Ла Лига. И не само това, той отбеляза страхотен гол срещу Виляреал. Неговият удар със 126,7 км/ч го превърна в най-младия голмайстор (19 години и 93 дни), отбелязал за Расинг в дебюта си в Примера (през XXI век). Това беше черешката на тортата на един страхотен мач от негова страна в центъра на терена. И най-вече, сбъдната мечта: той играеше в юношеските формации на Расинг още от дете.

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