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Реал Мадрид привлече още един защитник

  • 27 авг 2026 | 19:18
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Реал Мадрид привлече още един защитник

Реал Мадрид финализира ново попълнение на летния трансферен пазар. Това е ганайският централен защитник Оскар Наасей, който е на 21 години. Като за начало той ще играе в дубъла в трета дивизия, но има вариант да бъде използван в първия тим.

Бранителят идва от Гранада, на който Реал ще плати от около 2 милиона евро. Договорът е за две години, но може да бъде удължен до пет години, ако Наасей бъде промотиран в първия отбор.

Наасей може да играе както като централен, така и като десен бранител. Той пристига в юношеския отбор на Гранада през 2023 г. от ганайския Еманюел Сити. Бързо се налага и е изтеглен в дублиращия тим на Гранада, а през миналия сезон дебютира и за първия отбор. През настоящата кампания той взе участие в първите два мача на Гранада в Ла Лига 2.

През май той дебютира за националния отбор на Гана, но после не попадна в състава за Мондиала.

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