Реал Мадрид привлече още един защитник

Реал Мадрид финализира ново попълнение на летния трансферен пазар. Това е ганайският централен защитник Оскар Наасей, който е на 21 години. Като за начало той ще играе в дубъла в трета дивизия, но има вариант да бъде използван в първия тим.

Бранителят идва от Гранада, на който Реал ще плати от около 2 милиона евро. Договорът е за две години, но може да бъде удължен до пет години, ако Наасей бъде промотиран в първия отбор.

Наасей може да играе както като централен, така и като десен бранител. Той пристига в юношеския отбор на Гранада през 2023 г. от ганайския Еманюел Сити. Бързо се налага и е изтеглен в дублиращия тим на Гранада, а през миналия сезон дебютира и за първия отбор. През настоящата кампания той взе участие в първите два мача на Гранада в Ла Лига 2.

През май той дебютира за националния отбор на Гана, но после не попадна в състава за Мондиала.

25/26 Oscar Naasei (21, CB/RB) - linked with a move to Real Madrid



Strong, wins lots of duels and covers ground very quickly.



Comfortable on the ball but his passing/technical ability to me isn’t great



Full 4 min compilation - https://t.co/GPyvgEISBx pic.twitter.com/qnrWfVGuLZ — GHballtalk🇬🇭 (@GHcomps_) August 25, 2026

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