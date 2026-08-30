Петима нови сред 11-те на Реал Мадрид днес (съставите)

Реал Мадрид приема новака Малага в среща от третия кръг на Ла Лига. Двубоят на “Бернабеу” започва в 18:00 часа.

“Белите” стартираха в шампионата с две поредни победи над Еспаньол (2:1) и Реал Сосиедад (4:1) и са амбицирани да постигнат нов успех. Малага пък започна с с поражение от Атлетико Мадрид (0:2) и реми срещу Депортиво Ла Коруня (1:1).

Този път треньорът на Реал Жозе Моуриньо прави редица промени. Шанс като титуляри за първи път получават Антонио Рюдигер, Трент Александър-Арнолд, Марк Кукурея, Едуардо Камавинга и Браим Диас. И този път обаче звездното попълнение Ян Диоманде е на пейката.

В редиците на титулярите на гостите има двама футболисти, които са юноши на Реал Мадрид - вратарят Алфонсо Ереро и Карлос Дотор.

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