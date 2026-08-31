Моуриньо накара Реал Мадрид да тича и оттам нататък...

МИГЕЛ АНХЕЛ ЛАРА, "МАРКА"



Три от три. Началото на втория престой на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид е белязано от пълен актив от победи. Няма по-добър начин да се положат основите на един отбор от този, който се гради с победи. Това, което се очертава в Ла Лига през сезон 2026-27, много прилича на трите кампании на Моу в Мадрид преди 13 години: интензивна битка рамо до рамо с Барселона. Предстои да видим дали Атлетико Мадрид ще има потенциала да последва бързото темпо, зададено от двата гиганта.

Ритъмът от 100 точки, тези от спечелената от Реал Мадрид на Моуриньо Ла Лига през 2011-12 г., вече е зададен. Сега е ред на Барселона на Ханзи Флик да направи своя ход срещу Райо Валекано.

И на третия ден Моу направи промени

След като повтори стартовия състав от дебюта срещу Еспаньол и в мача с Реал Сосиедад, в третата среща вратите към титулярното място се отвориха. Че няма да е същият състав, Моуриньо разкри 24 часа преди мача, обявявайки, че Кукурея ще е титуляр. Но той не беше единственият. Още четири нови лица се появиха от самото начало: Трент, Рюдигер, Камавинга и Браим. На пейката останаха Дъмфрис, Конате, Карерас, Бернардо Силва и Гюлер. Моуриньо иска целият му състав да е ангажиран и няма по-добър начин от това да даде личен пример.

Краката на Белингам

Джуд беше от тези, които изкараха Световното първенство на първа линия и почти до самия край. Звезда на Англия наравно с Кейн, неговото сбогуване с турнира беше в мача за третото и четвъртото място. Това можеше да наведе на мисълта, че ще му трябват седмици, за да възстанови енергията си, и че влизането му в сезона ще бъде плавно. Но се случи точно обратното. Трите мача от началото на първенството показаха версия на играч с неизчерпаеми сили и поне една скорост над останалите. Въпрос на гени. От тази мощ се родиха първите два гола на Реал Мадрид. Единият изцяло негов; другият, принуждавайки Ереро да си отбележи автогол. През втората част той разтресе вратата на Малага с мощен удар, който се отби в гредата. Смяната му две минути преди края беше, за да може „Бернабеу“ да почете своята „петица“.

Един забързан Реал Мадрид

До тридесетата минута мачът беше решен. Оставаше само да се разбере дали завръщането на Малага на „Бернабеу“ ще завърши поне с почетен гол за тима, или с разгром. Подреденият начин на игра на отбора на Пелисер беше наказван безпощадно от тима на Моуриньо. „Бернабеу“ виждаше своя отбор в онзи режим, за който говореше португалският треньор: „Да мачкаш, да мачкаш и да мачкаш“. С 3:0 до тридесетата минута, Мадрид 2.0 на Моуриньо вече беше спечелил феновете си.

Моуриньо „кани“ към Катеначо

„В Испания отборите отиват в дома на грандовете и искат да играят. В други първенства това не се случва“, обясни Моу след победата с 4:1 над Реал Сосиедад. Малага излезе смело на „Бернабеу“ и плати за своята храброст с приключил до тридесетата минута мач. Съперниците на Мадрид ще започнат да си водят бележки и да разбират, че може би е по-добре да бъдат предпазливи срещу отбор, пълен с талант. И с глад за успехи.

Дъмфрис подобрява Трент

Английският бек беше едно от новите лица. С предупреждението, че пристигането на Дъмфрис повишава изискванията, Трент демонстрира, че с топка в крака е много по-добър. Първата възможност за Мадрид беше негов удар и оттам нататък приносът му в атака беше повече от отличен. Двамата са много различни крайни защитници. Битка от тези, които обогатяват участниците в нея. И което е наистина важно – отбора.

Ако Мадрид тича...

Изминали са само три срещи, но усещанията за този Мадрид са много различни от тези през последните два сезона. Това, за което толкова копнееше Анчелоти в последния си сезон – отбор, в който солидарността се съчетава с качеството – вече е реалност. Пасивният тим, който толкова отчайваше феновете си, сега е активен блок. Предстои много и трудностите ще се появят, но промяната в облика е очевидна.

Две минути за Гюлер са много

Той влезе в 88-ата минута. Но това време беше достатъчно на турчина, за да остави своя отпечатък. Контраатака, организирана от него, завърши с подарък от Винисиус, за да може Арда да отбележи на празна врата. Докато Диоманде плаща за своята плахост и играта му показва, че му липсва много опит, Гюлер подарява качество, дори и за един миг.

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