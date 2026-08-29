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Ендрик остава в Реал Мадрид

  • 29 авг 2026 | 03:56
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Ендрик остава в Реал Мадрид

Бразилският нападател на Реал Мадрид, Ендрик, няма да бъде трансфериран през настоящия летен прозорец, съобщава журналистът Фабрицио Романо. Въпреки интереса към 20-годишния талант от страна на Ливърпул и други водещи европейски клубове, той ще остане на „Сантиаго Бернабеу“.

Решението е било взето съвместно от ръководството на клуба и новия старши треньор Жозе Моуриньо, които са настояли нападателят да бъде част от състава им за новия сезон. Самият Ендрик също е изразил категоричното си желание да не сменя клубната си принадлежност това лято.

През пролетния полусезон Ендрик игра под наем във френския Олимпик Лион, където остави отлични впечатления. В 21 изиграни мача за тима той се отчете с 8 гола и 8 асистенции. Нападателят взе участие и в четири срещи за Бразилия на Световното първенство през 2026 г., но не успя да се разпише.

Според специализирания портал „Трансфермаркт“ пазарната стойност на футболиста възлиза на 40 милиона евро. Неговият договор с Реал Мадрид е с дългосрочен характер и е валиден до лятото на 2030 година.

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Снимки: Gettyimages

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