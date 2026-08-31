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Моуриньо: Важни три точки

  • 31 авг 2026 | 04:24
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо похвали представянето на своя отбор след победата над Малага и засипа с комплименти Едуардо Камавинга. Специалния остана изключително доволен от баланса в играта и защитната работа на звездите в предни позиции.

„Второто полувреме беше по-скоро за управление на мача, темпото падна и Малага имаше повече спокойствие да държи топката, но всеки път, когато ускорявахме, се усещаше, че можем да вкараме още един или два гола. Целта ни беше да запазим суха мрежа и да работим добре. Не винаги можеш да атакуваш агресивно – понякога съперникът изнася играта и тогава трябва да се защитаваме стабилно. Това са три важни точки“, анализира португалецът.

Наставникът обърна специално внимание на дефанзивния блок и раздаването на голямата звезда Винисиус.

„Важно е хората да са се забавлявали с головете, но тези, които разбират от високо ниво във футбола, трябваше да се насладят и на второто полувреме. Видяхме отбор, който работи здраво в защита, видяхме как Винисиус губи топката и веднага се връща, за да си я върне. Футболът не е само забавление с красиви голове, а и да си тръгнеш към вкъщи с мисълта, че сме един блок. Само с топ играчи в атака се вкарват по 121 гола на сезон – вече имаме 10 гола в три мача, но някой двубой ще го спечелим с 1:0 и ще изляза от него по същия начин щастлив“, допълни Моуриньо.

Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен
Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

Той коментира и представянето на Джуд Белингам, като изненадващо завърши с похвали към друг свой полузащитник.

„Белингам е много взискателен към себе си и към останалите. Не исках да го виждам да се защитава почти като втори ляв бек, той е невероятен играч. Днес обаче едно момче, което не е много обичано, направи изключителен мач: Камавинга“, опсече специалистът.

Относно петте промени в стартовия състав спрямо мача с Реал Сосиедад, той добави.

„Това е целта ми. Казах на играчите още преди двубоя със Сосиедад, че ще направя много промени. Искам да вкарвам в игра хора, които имат същата класа като останалите. Това е въпрос на избор на треньора, а не на това кой има повече или по-малко качество, защото всички в този състав притежават такива“, завърши Специалния.

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Снимки: Imago

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