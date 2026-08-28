Реал Мадрид следи изкъсо халф на Рома

Реал Мадрид изненадващо насочи поглед към нов играч. На сцената се появява името на Ману Коне, полузащитник на Рома, който според последните информации е попаднал в полезрението на „белия балет“.

Въпреки думите на Жозе Моуриньо от вторник, че не очаква повече трансфери, изглежда, че тимът на Реал Мадрид започва да намира своя ритъм. Убедителната победа над Реал Сосиедад снощи остави добри впечатления за представянето на „кралския клуб“ във втория му официален двубой за сезона.

Трансферният прозорец затваря във вторник вечер, което оставя известно време за действие, особено при евентуална изходяща сделка. Едуардо Камавинга е основният кандидат за напускане, тъй като изглежда не попада в плановете на португалския наставник, който не разчита на него в първите кръгове.

Именно в този контекст се появява информацията, свързваща отбора от „Чамартин“ с Ману Коне. 25-годишният френски национал е ключова фигура в състава на Рома, като през миналия сезон записа 2 гола и 3 асистенции в 37 мача.

Договорът на Коне е до 2029 г. и той е разглеждан като цел за подсилване на халфовата линия в случай на продажба на играч. Както обяснява вестник „Ас“, „белите“ следят внимателно ситуацията с идеята да укрепят своя състав.

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Снимки: Gettyimages