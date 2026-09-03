Божинов към Тоти: Благодаря, капитане!

Бившият български футболист Валери Божинов публикува много интересно видео в профила си в Инстаграм, на което се вижда как е в компанията на Франческо Тоти, иконата на Рома.

Валери Божинов остави най-голяма следа в Италия. Той започва кариерата си в Лече, а по-късно играе за Фиорентина, Ювентус, Парма, Верона и Виченца на Апенините, но никога не е имал възможност да играе в Рома. Въпреки това, той е водил безброй битки срещу легендата на Рим Франческо Тоти и изглежда, че след края на кариерите си двамата са останали добри приятели.

Сега Божинов публикува видео от кафене, на което се вижда как е в голяма компания, а точно до него е и Франческо Тоти. Именно двамата са в центъра на видеото, а Божинов е оставил и ясно послание под публикацията.

"Благодаря, капитане", е краткото послание на Божигол към въпросното видео.

Българинът приключи кариерата си през 2024 г., докато Франческо Тоти се сбогува с футбола през 2017 г., след цели 24 години в Рома, който беше единственият му клуб в кариерата.

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