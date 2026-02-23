Популярни
Валери Божинов заби два гола в турнир на легенди в Москва

  • 23 фев 2026 | 13:33
Валери Божинов заби два гола в турнир на легенди в Москва

Бившият български национал Валери Божинов взе участие в турнир с руски и световни легенди. 40-годишният нападател се включи в надпреварата "Купа на легендите" 2026, който се проведе през изминалия уикенд в Москва.

Божинов бе част от състава на Отбора на света и заби два гола във вратата на легендите на Динамо Москва.

Сред съотборниците Валери в Световния отбор бяха интересни имена като Кевин Курани и Александър Хлеб.

В турнира взеха участие общо шест тима - Божинов и компания се съревноваваха с легендите на Зенит (Санкт Петербург) и на четири тима от руската столица - Спартак, ЦСКА, Локомотив и Динамо.

За първи път шампионът в турнира бе определен след изпълнение на дузпи. За трофея се пребори ЦСКА (Москва), който надви след 4:4 и 3:2 при дузпите Спартак (Москва).

