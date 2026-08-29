Божинов гост на 100-годишнината на Фиорентина

Бившият национал на България Валери Божинов е част от голямото празненство по случай 100-годишнината на Фиорентина. Клубът от Флоренция отбелязва на днешната дата своя вековен юбилей, като поводът събра куп бивши звезди на "виолетовите" в спортния център "Виола Парк".

За Фиорентина Божинов записа общо 41 мача и 11 гола между януари 2005 и май 2006 г. Заедно с някогашния български нападател фиестата на "Ла Виола" уважиха още Лука Тони, Франк Рибери, Франческо Толдо, Дунга, Чезаре Прандели, Джампаоло Пацини, Адриан Муту, Себастиан Фрей, Дарио Дайнели, Фатих Терим, Фабио Ливерани и др.

Празненствата на клуба от "Артемио Франки" по случай 100-годишния юбилей ще продължат пет дни.

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Снимки: Imago