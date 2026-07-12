Валери Божинов ще бъде част от нов проект на Левски, разкриха от "Герена". Клубната телевизия на "сините" ще продължи да излъчва традиционното Мачдей студио преди всеки мач, но в значително разширен формат, като една от основните фигури ще бъде бившият голмайстор на Левски. Божигол ще влезе в ролята на гост-коментатор.
Веласкес ще говори преди реванша срещу Борац (Баня Лука)
Ето какво написаха от Левски:
Гледали сте го на терена. Слушали сте го в студиото. Скандирали сте името му, сигурни сме. Но дали сте го чували да коментира футболна среща? Надали.
Представяме ви най-новия проект на “ЛевскиТВ” – нашето значително разширено Мачдей студио. А една от основните фигури в него ще бъде не кой да е, а Валери Божинов. Той ще бъде специалният гост-коментатор на “сините” двубои.
Това обаче не е всичко. Очакват ви близо четири часа най-левскарско съдържание на всеки домакински мач. Ексклузивни интервюта с футболисти и треньори преди и след срещата, включвания с фенове пред Сектор “А”, атмосферата около и на стадиона. С две думи – ще ви дадем поглед отвътре в “синята” кухня, какъвто не сте имали никога досега.
Започваме още във вторник. Очаквайте ни на живо във Facebook и YouTube от 19:30 часа, а след това се насладете на живия коментар на Валери Божинов от срещата, както и на много атмосфера от трибуните.
Този проект е най-вече за хората, които няма да могат да бъдат на стадиона. Защото знаем, че всички вие обичате “Левски” еднакво силно, независимо в коя точка на света се намирате!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google