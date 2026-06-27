Синът на Валери Божинов заби гол на вицешампиона на Косово

Рилски спортист загуби с 1:3 срещу втория в елита на Косово от миналия сезон Малишева, останал на седем точки от шампиона Дрита и ще представя страната в Лига на Конференциите. Приятелската среща между "скиорите" и Малишева се игра "Арена Симитли" в Симитли.

Първото полувреме резултатът беше 1:1, а дебютен гол за тима на Пламен Крумов отбеляза Валери Божинов - младши, който подсили новака във Втора лига. Младокът беше титуляр и се разписа с изстрел с левия крак под гредата. Синът на бившия нападател на Ювентус, Манчестър Сити и Фиорентина игра 45 минути, когато Крумов смени целия състав з втората част.

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