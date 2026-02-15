Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Валери Божинов – една легенда на 40!

Валери Божинов – една легенда на 40!

  • 15 фев 2026 | 08:17
  • 906
  • 5
Валери Божинов – една легенда на 40!

Един от най-популярните български футболисти от първите две десетилетия на XXI век Валери Божинов днес навършва 40 години.

Роден в Горна Оряховица на 15 февруари 1986 г., той е не само сред любимците на родната публика, но остави зад гърба си и завидна състезателна кариера, която включва визитна картичка с някои от най-големите европейски отбори.

Първите си стъпки прави в школите на Марица (Пловдив) и Локомотив (София), след което заминава за Малта и тренира в Пиета Хотспърс. Именно в Западна Европа неговият талант изгрява и когато е само на 14 години, е забелязан от спортния директор на Лече Панталео Корвино. 365 дни по-късно Божинов официално е привлечен от тима от “Виа дел Маре” и дебютира в Серия “А”, превръщайки се в най-младия чужденец в историята на италианския елит.

Изявите му с фланелката на Лече не остават незабелязани от грандовете на Ботуша, където последователно облича екипите на Фиорентина и Ювентус, а през 2007 г., едва 21-годишен, сбъдва мечтата на редица футболисти и заиграва в едно от най-силните европейски първенства – Премиър лийг. Там е част от Манчестър Сити, където е съотборник с Мартин Петров, след което се завръща на Ботуша и играе за Парма, Верона, Виченца, както и прави още един престой в Лече.

През второто десетилетие на новия век Божинов за кратко се състезава и за Спортинг (Лисабон), след което прави изненадващо за мнозина завръщане в България. Така през сезон 2013/2014 облича екипа на един от двата най-обичани родни клуба – Левски, за който играе изключително сърцато и записва 19 мача през пролетния дял на шампионата.

Нататък българинът записва престои в сръбския гранд Партизан, прави далечно пътешествие до Китай, където е част от Мейджоу Хака, завръща се на Балканите, за да се състезава за Риека и междувременно прави още два престоя на “Герена”. Единият от тях бе през кризисния сезон 2020/2021, когато започна обновяването при 26-кратните ни шампиони, а Божинов помогна на “сините” да се справят в една от най-турбулентните си години.

Божинов довърши състезателната си кариера на клубно ниво с мачове за Ботев (Враца), Септември (София), Витоша (Бистрица), Костенец и Казичене, оформяйки сметка от 406 срещи на професионално ниво и 106 гола.

Оставя следа и в националния отбор на България, където е част от последното поколение “лъвове”, стигнало до участие на голям международен форум. През 2004 г. играе на Европейските футболни финали в Португалия и е част от българската селекция в следващите 11 години, записвайки 43 мача и 6 гола.

Екипът на Sportal.bg поздравява Валери Божинов с празника и му пожелава здраве, щастие и още много лични и професионални успехи!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Старото ръководство на "канарчетата": Антон Зингаревич остави активи от 8 милиона лева към настоящите ръководители на ПФК Ботев АД, а не "огромни дългове" и "подводни камъни"

Старото ръководство на "канарчетата": Антон Зингаревич остави активи от 8 милиона лева към настоящите ръководители на ПФК Ботев АД, а не "огромни дългове" и "подводни камъни"

  • 14 фев 2026 | 21:40
  • 3054
  • 2
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Левски и Ботев (Пд)

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Левски и Ботев (Пд)

  • 14 фев 2026 | 20:41
  • 5363
  • 24
Осем гола и хикс за Левски 2007

Осем гола и хикс за Левски 2007

  • 14 фев 2026 | 19:56
  • 1650
  • 2
Павликени и Черноломец скъсаха мрежите

Павликени и Черноломец скъсаха мрежите

  • 14 фев 2026 | 19:51
  • 1454
  • 0
Марек без голмайстора си срещу Севлиево

Марек без голмайстора си срещу Севлиево

  • 14 фев 2026 | 19:43
  • 933
  • 0
Загуба за Ботев (Нови пазар)

Загуба за Ботев (Нови пазар)

  • 14 фев 2026 | 19:43
  • 1009
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 3025
  • 1
Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

  • 15 фев 2026 | 07:13
  • 4333
  • 52
Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

  • 15 фев 2026 | 07:46
  • 2590
  • 5
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 27164
  • 28
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 24363
  • 94
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

  • 14 фев 2026 | 23:58
  • 22950
  • 195