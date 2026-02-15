Валери Божинов – една легенда на 40!

Един от най-популярните български футболисти от първите две десетилетия на XXI век Валери Божинов днес навършва 40 години.

Роден в Горна Оряховица на 15 февруари 1986 г., той е не само сред любимците на родната публика, но остави зад гърба си и завидна състезателна кариера, която включва визитна картичка с някои от най-големите европейски отбори.

Първите си стъпки прави в школите на Марица (Пловдив) и Локомотив (София), след което заминава за Малта и тренира в Пиета Хотспърс. Именно в Западна Европа неговият талант изгрява и когато е само на 14 години, е забелязан от спортния директор на Лече Панталео Корвино. 365 дни по-късно Божинов официално е привлечен от тима от “Виа дел Маре” и дебютира в Серия “А”, превръщайки се в най-младия чужденец в историята на италианския елит.

Изявите му с фланелката на Лече не остават незабелязани от грандовете на Ботуша, където последователно облича екипите на Фиорентина и Ювентус, а през 2007 г., едва 21-годишен, сбъдва мечтата на редица футболисти и заиграва в едно от най-силните европейски първенства – Премиър лийг. Там е част от Манчестър Сити, където е съотборник с Мартин Петров, след което се завръща на Ботуша и играе за Парма, Верона, Виченца, както и прави още един престой в Лече.

През второто десетилетие на новия век Божинов за кратко се състезава и за Спортинг (Лисабон), след което прави изненадващо за мнозина завръщане в България. Така през сезон 2013/2014 облича екипа на един от двата най-обичани родни клуба – Левски, за който играе изключително сърцато и записва 19 мача през пролетния дял на шампионата.

Нататък българинът записва престои в сръбския гранд Партизан, прави далечно пътешествие до Китай, където е част от Мейджоу Хака, завръща се на Балканите, за да се състезава за Риека и междувременно прави още два престоя на “Герена”. Единият от тях бе през кризисния сезон 2020/2021, когато започна обновяването при 26-кратните ни шампиони, а Божинов помогна на “сините” да се справят в една от най-турбулентните си години.

Божинов довърши състезателната си кариера на клубно ниво с мачове за Ботев (Враца), Септември (София), Витоша (Бистрица), Костенец и Казичене, оформяйки сметка от 406 срещи на професионално ниво и 106 гола.

Оставя следа и в националния отбор на България, където е част от последното поколение “лъвове”, стигнало до участие на голям международен форум. През 2004 г. играе на Европейските футболни финали в Португалия и е част от българската селекция в следващите 11 години, записвайки 43 мача и 6 гола.

Екипът на Sportal.bg поздравява Валери Божинов с празника и му пожелава здраве, щастие и още много лични и професионални успехи!