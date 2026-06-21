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Синът на Валери Божинов ще играе във Втора лига

  • 21 юни 2026 | 09:14
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Синът на Валери Божинов ще играе във Втора лига

Рилски спортист (Самоков) привлече поредните си нови попълнения през това лято. Към тима се присъединяват двама млади и талантливи футболисти. Това са вратарят Ивайло Нечелчев и нападателят Валери Божинов – младши.

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Неделчев идва от отбора на Арда (Кърджали), където беше резерва на капитана на тима Анатолий Господинов, но преди престоя си при родопчани 21-годишният футболист натрупа опит във Втора лига с екипа на ФК Ловеч.

Синът на бившия национал Валери Божинов пристига от Локомотив (Пловдив), за чийто втори тим играеше през изминалата кампания. Едва на 18 атакуващият играч записа първи минути в елита у нас в края на кампания 2025/26.

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