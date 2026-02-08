Божинов поздрави Стоичков за юбилея: Благодаря ти за всичко

Бившият нападател на Ювентус, Манчестър Сити и Левски – Валери Божинов, не пропусна да поздрави Христо Стоичков за неговия юбилей. В типичния си стил, Божинов сподели публикация в социалните мрежи, с която подчерта огромната значимост на Камата и му благодари за всичко, което е дал на България и футбола.

Поводът за признанието е 60 годишният юбилей на Христо Стоичков. Камата остава единственият български футболист, носител на престижната „Златна топка“, и единственият наш сънародник, печелил „Златната обувка“ за голмайстор на Световно първенство.

Ето какво написа Валери Божинов в социалните режи: