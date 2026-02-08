Популярни
  Божинов поздрави Стоичков за юбилея: Благодаря ти за всичко

Божинов поздрави Стоичков за юбилея: Благодаря ти за всичко

  8 фев 2026
Бившият нападател на Ювентус, Манчестър Сити и ЛевскиВалери Божинов, не пропусна да поздрави Христо Стоичков за неговия юбилей. В типичния си стил, Божинов сподели публикация в социалните мрежи, с която подчерта огромната значимост на Камата и му благодари за всичко, което е дал на България и футбола.

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков
Поводът за признанието е 60 годишният юбилей на Христо Стоичков. Камата остава единственият български футболист, носител на престижната „Златна топка“, и единственият наш сънародник, печелил „Златната обувка“ за голмайстор на Световно първенство.

Недостижимият Христо Стоичков на 60!
Ето какво написа Валери Божинов в социалните режи:

БФС отговори на атаките

Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

11-те на Славия и Локомотив (Пд)

Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

