Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

Бившият български национал Валери Божинов ще вземе участие в юбилейното десето издание на кампанията Operazione Nostalgia.

За разлика от предишни години, в които бяха организирани футболни мачове на различни стадиони в Италия, този път събитието ще представлява демонстративен турнир по футбол на закрито с петима играчи в отбор, като участие ще вземат три различни състава: Италия, Европа и Свят. Божинов ще бъде част от европейската селекция, като съотборници ще му бъдат легенди като Звонимир Бобан и Едгар Давидс. В другите тимове пък личат имена като Франческо Тоти, Алесандро Неста, Хавиер Санети и Хуан Себастиан Верон. Събитието ще се проведе на 28 март в Palazzo dello Sport в Рим, като повечето билети вече са изкупени.

Отбор Европа: Звонимир Бобан, Едгар Давидс, Венсан Кандела, Себастиан Фрей, Борха Валеро, Дарио Шимич, Марек Янкуловски, Йоргос Карагунис, Валери Божинов

Отбор Италия: Франческо Тоти, Алесандро Неста, Антонио Ди Натале, Симоне Перота, Дамяно Томази, Диего Фюзер, Стефано Фиоре, Кристиан Дзакардо, Марко Амелия

Отбор Свят: Хавиер Санети, Хуан Себастиан Верон, Нашименто Алдаир, Давид Писаро, Андерсон Ернанес, Антонио Карлос Заго, Херман Денис, Рубенс Рубиньо, Давид Суазо