Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

  • 13 март 2026 | 15:58
  • 173
  • 1
Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

Бившият български национал Валери Божинов ще вземе участие в юбилейното десето издание на кампанията Operazione Nostalgia.

За разлика от предишни години, в които бяха организирани футболни мачове на различни стадиони в Италия, този път събитието ще представлява демонстративен турнир по футбол на закрито с петима играчи в отбор, като участие ще вземат три различни състава: Италия, Европа и Свят. Божинов ще бъде част от европейската селекция, като съотборници ще му бъдат легенди като Звонимир Бобан и Едгар Давидс. В другите тимове пък личат имена като Франческо Тоти, Алесандро Неста, Хавиер Санети и Хуан Себастиан Верон. Събитието ще се проведе на 28 март в Palazzo dello Sport в Рим, като повечето билети вече са изкупени.

Отбор Европа: Звонимир Бобан, Едгар Давидс, Венсан Кандела, Себастиан Фрей, Борха Валеро, Дарио Шимич, Марек Янкуловски, Йоргос Карагунис, Валери Божинов

Отбор Италия: Франческо Тоти, Алесандро Неста, Антонио Ди Натале, Симоне Перота, Дамяно Томази, Диего Фюзер, Стефано Фиоре, Кристиан Дзакардо, Марко Амелия

Отбор Свят: Хавиер Санети, Хуан Себастиан Верон, Нашименто Алдаир, Давид Писаро, Андерсон Ернанес, Антонио Карлос Заго,  Херман Денис, Рубенс Рубиньо, Давид Суазо

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Заради страха от изпадане: Тотнъм удължи крайния срок за сезонните билети на феновете си

Заради страха от изпадане: Тотнъм удължи крайния срок за сезонните билети на феновете си

  • 13 март 2026 | 10:59
  • 1333
  • 0
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 14891
  • 11
Мениджърът на Нотингам се ядоса на прекомерната радост на съперника

Мениджърът на Нотингам се ядоса на прекомерната радост на съперника

  • 13 март 2026 | 09:58
  • 1458
  • 1
Нападател на Челси е в радара на Барселона

Нападател на Челси е в радара на Барселона

  • 13 март 2026 | 09:40
  • 3667
  • 1
Арсенал в преговори за френски защитник от Бундеслигата

Арсенал в преговори за френски защитник от Бундеслигата

  • 13 март 2026 | 06:09
  • 2522
  • 3
Реномиран журналист твърди, че Ливърпул не сваля подкрепата от Слот

Реномиран журналист твърди, че Ливърпул не сваля подкрепата от Слот

  • 13 март 2026 | 05:56
  • 2079
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 7616
  • 21
11-те на Локомотив и Септември

11-те на Локомотив и Септември

  • 13 март 2026 | 15:37
  • 1588
  • 0
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 6630
  • 3
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 30578
  • 89
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 12898
  • 1
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 14891
  • 11