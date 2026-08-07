Мудрик може и да отиде временно в новак от Премиър лийг

Михайло Мудрик се завърна на футболния терен след пауза от почти две години, но бъдещето му в Челси остава несигурно. Според английските медии лондонският клуб планира да изпрати украинеца под наем в друг отбор от Висшата лига, за да може той да натрупа игрови минути и да върне ритъма си.

Един от вариантите пред Мудрик е новакът в Премиър лийг Ковънтри Сити. Английският клуб може да привлече украинския флангови футболист под наем за един сезон. Подобен ход би могъл да бъде полезен и за трите страни. Ковънтри ще получи играч с голям потенциал, Челси ще даде възможност на футболиста си да се развива в конкурентна среда, а самият Мудрик ще има шанс да играе редовно.

След дългото отсъствие Мудрик има нужда от постоянство и повече минути на терена. Именно затова Челси разглежда възможността да го преотстъпи, вместо да го остави в ситуация, в която игровото му време може да бъде ограничено. Окончателно решение все още няма, но вариантът с едногодишен наем във Висшата лига изглежда все по-реалистичен.

🚨 Coventry City are exploring a loan move for Chelsea winger Mykhailo Mudryk this summer.



Frank Lampard could use his Chelsea connections, with the Blues keen for Mudryk to play regular Premier League football.



Chelsea are planning a season-long loan and will assess the… pic.twitter.com/ETyHLom00S — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 7, 2026

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