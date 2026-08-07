Мудрик може и да отиде временно в новак от Премиър лийг

Михайло Мудрик се завърна на футболния терен след пауза от почти две години, но бъдещето му в Челси остава несигурно. Според английските медии лондонският клуб планира да изпрати украинеца под наем в друг отбор от Висшата лига, за да може той да натрупа игрови минути и да върне ритъма си.
Един от вариантите пред Мудрик е новакът в Премиър лийг Ковънтри Сити. Английският клуб може да привлече украинския флангови футболист под наем за един сезон. Подобен ход би могъл да бъде полезен и за трите страни. Ковънтри ще получи играч с голям потенциал, Челси ще даде възможност на футболиста си да се развива в конкурентна среда, а самият Мудрик ще има шанс да играе редовно.
След дългото отсъствие Мудрик има нужда от постоянство и повече минути на терена. Именно затова Челси разглежда възможността да го преотстъпи, вместо да го остави в ситуация, в която игровото му време може да бъде ограничено. Окончателно решение все още няма, но вариантът с едногодишен наем във Висшата лига изглежда все по-реалистичен.