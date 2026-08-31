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От Тотнъм работят по още една сделка, може да вземат защитник от Челси

  • 31 авг 2026 | 16:20
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От Тотнъм работят по сделка, в която да привлекат защитника на Челси Тосин Адарабиойо, информира Фабрицио Романо. Привличането му е в пряка връзка с евентуална раздяла на “шпорите” с Кевин Дансо, който най-вероятно ще премине в Съндърланд. Тосин Адарабиойо пък не е желан от новия мениджър на “сините” Чаби Алонсо и на “Стамфорд Бридж” искат да се разделят с играча. Все още не е ясно какви ще са параметрите на сделката, но е много вероятно от “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” да вземат централния бранител под наем с опция за откупуването му. Тосин Адарабиойо пристигна в Челси от Фулъм през лятото на 2024 година със свободен трансфер, но така и не успя да се наложи в състава и е основно с периферна роля.

Тотнъм и Евертън са в напреднали преговори за размяна на играчи
Тотнъм и Евертън са в напреднали преговори за размяна на играчи

От Тотнъм продължават да са изключително активни на трансферния пазар, след като до момента вече са похарчили над 350 милиона евро. Те привлякоха Сандро Тонали за за около 108 милиона евро, Матеус Фернандеш за около 100 милиона евро, Савио (Савиньо) за малко над 85 милиона евро и Ян Пол ван Хеке за около 60 милиона. В същото време бяха взети Маркос Сенеси, Анди Робъртсън и Мартин Дубравка със свободни трансфери, а Омар Мармуш е под наем, но със задължителна опция за откупуването му. Въпреки звездната и скъпа селекция Тотнъм започна доста слабо сезона с две поредни поражения в Премиър лийг.

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