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От Челси питат за халф на Рома, ако Енцо все пак си тръгне

  • 31 авг 2026 | 15:17
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От Челси са започнали преговори за полузащитника на Рома, Ману Коне, информират изненадващо в Италия. “Сините” имаха интерес към халфа и по-рано през трансферния прозорец, но тогава той постепенно охладня, а лондончани са насочиха към други трансферни цели. Сега обаче именно Коне, заедно с Ламин Камара, са сред основните варианти за англичаните в случай на раздяла с Енцо Фернандес. От Челси вече са осъществили първоначални контакти с представители на играча, за да проверят възможността и желанието на играча да премине в тима. От Рома не желаят да се разделят с футболиста, особено толкова близо до края на трансферния прозорец.

От Ливърпул се насочват към крило на Челси
От Ливърпул се насочват към крило на Челси

Евентуално напредване в посока на сделка ще зависи до голяма степен от ситуацията около Енцо Фернандес, който продължава да е свързван с трансфер в Манчестър Сити. Аржентинецът пропусна първите мачове на "сините", тъй като Чаби Алонсо заяви, че се нуждае от играчи, които са напълно отдадени на идеята на лондончани.

Челси набеляза заместника на Енцо Фернандес
Челси набеляза заместника на Енцо Фернандес

Коне се представи отлично през миналата кампания, когато привлече вниманието на част от европейските грандове. Това лято той дълго време бе свързван с евентуален трансфер в Манчестър Юнайтед, но от “Олд Трафорд” в крайна сметка се насочиха към Карлос Балеба. В определен момент името му бе свързвано дори с Манчестър Сити и Реал Мадрид, макар че нито един то трите гранда не е изпращал официална оферта за халфа.

В Челси са готови да продадат Енцо Фернандес на Ман Сити
В Челси са готови да продадат Енцо Фернандес на Ман Сити
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Снимки: Gettyimages

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