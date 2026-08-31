От Челси питат за халф на Рома, ако Енцо все пак си тръгне

От Челси са започнали преговори за полузащитника на Рома, Ману Коне, информират изненадващо в Италия. “Сините” имаха интерес към халфа и по-рано през трансферния прозорец, но тогава той постепенно охладня, а лондончани са насочиха към други трансферни цели. Сега обаче именно Коне, заедно с Ламин Камара, са сред основните варианти за англичаните в случай на раздяла с Енцо Фернандес. От Челси вече са осъществили първоначални контакти с представители на играча, за да проверят възможността и желанието на играча да премине в тима. От Рома не желаят да се разделят с футболиста, особено толкова близо до края на трансферния прозорец.

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Евентуално напредване в посока на сделка ще зависи до голяма степен от ситуацията около Енцо Фернандес, който продължава да е свързван с трансфер в Манчестър Сити. Аржентинецът пропусна първите мачове на "сините", тъй като Чаби Алонсо заяви, че се нуждае от играчи, които са напълно отдадени на идеята на лондончани.

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Коне се представи отлично през миналата кампания, когато привлече вниманието на част от европейските грандове. Това лято той дълго време бе свързван с евентуален трансфер в Манчестър Юнайтед, но от “Олд Трафорд” в крайна сметка се насочиха към Карлос Балеба. В определен момент името му бе свързвано дори с Манчестър Сити и Реал Мадрид, макар че нито един то трите гранда не е изпращал официална оферта за халфа.

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Снимки: Gettyimages