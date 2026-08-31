Тотнъм преотстъпва Майки Мук на Кьолн

Младият нападател Майки Мур се нареди сред футболистите на Тотнъм, които ще напуснат английския клуб. 19-годишният футболист е получил разрешение да пътува до Германия, за да финализира трансфера си в Кьолн, където ще играе под наем следващия сезон.
Трудностите на Тотнъм по привличането на атакуващи играчи означаваха, че Мур беше титуляр в първите два мача на отбора и отбеляза гол срещу Чарлтън, но ще прекара останалата част от кампанията в Бундеслигата, за да продължи развитието си.
Договорът на Майки Мур е без опция или задължение за откупуване.
Усилията на Тотнъм по привличането на нападателя на Евертън Илиман Ндиайе също продължават, след като в неделя беше постигнато принципно споразумение, като потенциална сделка за 26-годишния футболист не е свързана с евентуалното завръщане на Ричарлисон в Мърсисайд.
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