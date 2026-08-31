Тотнъм преотстъпва Майки Мук на Кьолн

Младият нападател Майки Мур се нареди сред футболистите на Тотнъм, които ще напуснат английския клуб. 19-годишният футболист е получил разрешение да пътува до Германия, за да финализира трансфера си в Кьолн, където ще играе под наем следващия сезон.

Трудностите на Тотнъм по привличането на атакуващи играчи означаваха, че Мур беше титуляр в първите два мача на отбора и отбеляза гол срещу Чарлтън, но ще прекара останалата част от кампанията в Бундеслигата, за да продължи развитието си.

Договорът на Майки Мур е без опция или задължение за откупуване.

Усилията на Тотнъм по привличането на нападателя на Евертън Илиман Ндиайе също продължават, след като в неделя беше постигнато принципно споразумение, като потенциална сделка за 26-годишния футболист не е свързана с евентуалното завръщане на Ричарлисон в Мърсисайд.

Очаква се халфът Папе Сар да премине под наем в Ювентус преди крайния срок за трансфери, но бъдещето на Кевин Дансо далеч не е сигурно.

🚨🔴⚪️ EXCL: FC Köln have closed the agreement with Tottenham to sign Mikey Moore, here we go!



Deal in place on straight loan and green light to travel from #THFC.



No buy option clause, back to Spurs in June 2027. pic.twitter.com/n19XZprS0d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

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