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Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
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Време е за най-старото столично дерби!
Слушай на живо
Слушай на живо: Славия - Левски

Отборите на Славия и Левски се изправят един срещу друг в отложен мач от 5-ия кръг на efbet Лига. Най-старото столично дерби стартира в 20:00 часа с първия съдийски сигнал на Любослав Любомиров.

В 19:20 часа ще започне студиото на Sportal.bg преди дербито, като специални гости ще бъдат Николай Димитров и Филип Кръстев – двама футболисти, които са носили екипите и на Славия, и на Левски.

Хичо и Филип Кръстев в efbet Лига Live преди Славия – Левски в сряда в 19:20 часа
Хичо и Филип Кръстев в efbet Лига Live преди Славия – Левски в сряда в 19:20 часа

Домакините се намират на осмата позиция със 7 точки, но "белите" имат само една победа, която дойде срещу Ботев (Враца). В последния кръг столичани завършиха при резултат 1:1 със Септември (София).

Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”
Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

Футболистите на Хулио Веласкес продължават с перфектната си серия в шампионата, като Левски води във временното класиране с 18 точки от 18 възможни. В последния кръг "сините" надиграха с 3:1 Ботев (Пловдив) на стадион "Христо Ботев".

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

В часовете преди мача Хулио Веласкес не пропусна да говори пред медиите. Той заяви, че всички футболисти са напълно възстановени от тежкия мач в Пловдив и играчите са готови за столичното дерби. Той коментира и трайно контузените футболисти.

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия
Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

СЛАВИЯ - ЛЕВСКИ

Стадион: "Александър Шаламанов", София
Главен съдия: Любослав Любомиров
Начало: 20:00 часа

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