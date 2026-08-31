Левски обяви програмата си до мача със Славия

Левски обяви програмата си до двубоя срещу Славия. Най-старото столично дерби бе част от програмата на 5-ия кръг, но заради ангажиментите си в ЕКТ, сините отложиха срещата.

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Програмата на представителния отбор на Левски до 2 септември, сряда, е следната:

31 август, понеделник: 18:30 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - открита за привърженици и представители на медиите

1 септември, вторник: 18:30 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - закрита за привърженици и представители на медиите

2 септември, сряда: 20:00 часа - "Славия" - "Левски" - Първа лига, 5-ти кръг, отложен мач - стадион "Александър Шаламанов".

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