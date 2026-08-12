Славия пожела успех на Илиян Стефанов в новия му отбор

Илиян Стефанов ще играе в Макаби (Херцилия). Футболистът на Славия ще пътува до Израел през тази седмица, за да финализира трансфера си.

"Илиян Стефанов преминава в израелския втородивизионен Макаби (Херцилия). 27-годишният бивш национал има 35 мача и 3 гола с екипа на "белите" след трансфера си през сезон 2025-2026. ПФК Славия благодари на Илиян Стефанов за съвместната работа и му пожелава успех в бъдеще", се казва в съобщението на "белите".

Стефанов не беше в състава на столичани при успеха с 3:0 срещу Ботев (Враца) в четвъртия кръг на efbet Лига.

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Снимки: Startphoto