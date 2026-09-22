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България U17 започна подготовка преди контролите с Естония и Малта

  • 22 сеп 2026 | 13:52
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България U17 започна подготовка преди контролите с Естония и Малта

Юношеският национален отбор на България до 17 години започна подготвителен лагер в Етрополе, където селекцията на селекционера Светослав Петров ще изиграе четири приятелски срещи - по две срещу връстниците си от Естония и Малта.

Сред повиканите футболисти има представители на родните ЦСКА, Левски, Септември, ЦСКА 1948, Етър и Севлиево. В състава попадат и млади български таланти от академиите на редица европейски клубове - Дженоа, Кристъл Палас, Байер 04 Леверкузен, Уотфорд, Аугсбург, Динамо (Загреб), Сампдория, Одензе, Луго и Горица.

Всички двубои ще се проведат на стадиона в Етрополе.

Програма на контролните срещи:

25 септември, 16:00 ч.: България U17 – Естония U17

28 септември, 11:00 ч.: България U17 – Естония U17

2 октомври, 16:00 ч.: България U17 – Малта U17

4 октомври, 16:00 ч.: България U17 – Малта U17

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