Галин Иванов в топ 3 по мачове в Елита, историческият рекорд е съвсем близо

Исторически момент в българския футбол! Въпреки тежката загуба на неговия Септември от Ботев (Пловдив) с 0:3 на стадион "Васил Левски", капитанът на столичния тим Галин Иванов записа името си със златни букви в историята на родния елит. Опитният халф изигра своя мач номер 454 в Първа лига, с което официално се изравни с една от най-големите легенди на "канарчетата" – Марин Бакалов.

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Двамата вече си поделят престижното трето място във Вечната ранглиста по брой участия в българското първенство. Тази позиция обаче няма да остане споделена задълго. Още в следващия кръг, когато Септември приема отбора на Дунав (Русе), Галин Иванов има възможността да излезе еднолично на третото място в тази емблематична класация.

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По всичко личи, че голямата рокада на върха е само въпрос на време. Разликата до върховото постижение на Георги Илиев е едва 7 мача. Ако капитанът на Септември остане здрав и продължи да бъде твърд титуляр в схемата на своя тим, той ще може да се превърне в футболиста с най-много мачове в историята на Първа лига още преди зимната пауза и пролетния дял на настоящия сезон.

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