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Левски с две пресконференции в утрешния ден

  • 31 авг 2026 | 16:08
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Левски с две пресконференции в утрешния ден

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди отложения двубой от 5-ия кръг на Първа лига срещу „Славия“.

Брифингът ще се проведе в 14:30 часа във вторник, 1 септември в залата за пресконференции в Сектор В на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката във вторник, 1 септември започва в 18:30 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Двубоят със „Славия“ е в сряда, 2 септември от 20:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

Малко по-рано през деня, в 11:00 часа, Левски ще организира и друг брифинг. На него ще бъде представен новият спонсор на "сините".

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