Обявиха съдията за най-старото столично дерби

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за мачовете от предстоящия 5-и кръг в efbet Лига. Най-старото столично дерби между Славия и Левски ще бъде ръководено от Любослав Любомиров.
Сблъсъкът ЦСКА - Ботев (Враца) пък е поверен на Никола Попов, а Драгомир Драганов е изпратен в Разград за Лудогорец - Ботев (Пловдив).
14 август 2026 г., петък, 21:15 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Георги Владимиров Игнатов
15 август 2026 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Крум Добринов Стоилов
15 август 2026 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Тодор Недялков Киров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Крумов Виделов
16 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Иван Захариев Вълчев
16 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФК Дунав Русе
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
17 август 2026 г., понеделник, 19:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Септември Сф
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Антон Симеонов Генов
17 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Ахмед Яшар АхмедДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google