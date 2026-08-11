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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Обявиха съдията за най-старото столично дерби

Обявиха съдията за най-старото столично дерби

  • 11 авг 2026 | 13:49
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Обявиха съдията за най-старото столично дерби
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Слушай на живо: Славия - Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за мачовете от предстоящия 5-и кръг в efbet Лига. Най-старото столично дерби между Славия и Левски ще бъде ръководено от Любослав Любомиров.

Сблъсъкът ЦСКА - Ботев (Враца) пък е поверен на Никола Попов, а Драгомир Драганов е изпратен в Разград за Лудогорец - Ботев (Пловдив).

14 август 2026 г., петък, 21:15 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Георги Владимиров Игнатов

15 август 2026 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Крум Добринов Стоилов

15 август 2026 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Тодор Недялков Киров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Крумов Виделов

16 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Иван Захариев Вълчев

16 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФК Дунав Русе

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Цветан Кръстев Кръстев

17 август 2026 г., понеделник, 19:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Септември Сф

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Антон Симеонов Генов

17 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Ахмед Яшар Ахмед

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